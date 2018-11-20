科技股大跌 雲端個股同遭拖累 Salesforce兩年多來單日最糟

美股週一 (19 日) 的大跌，除了 FAANG 的熱門科技股是罪魁禍首外，也連帶把所有雲端股票拉下水。

Salesforce (CRM-US) 股價出現 2016 年 2 月以來最糟的一天，暴跌 8.7% 至 121.01 元，領跌一連串以銷售訂閱軟體為主的企業股價下滑，Workday (WDAY-US) 下跌 7.6%，ServiceNow (NOW-US) 下跌 8.4%，Atlassian (TEAM-US) 下跌 8.7%。

許多雲端計算個股暴跌超過 10%，其中包括 Okta (OKTA-US)、Coupa (COUP-US)、Everbridge (EVBG-US)、Five9 (FIVN-US)、HubSpot (HUBS-US)、Shopify (SHOP-US)、Tableau (DATA-US)、Twilio (TWLO-US) 和 Zendesk (ZEN-US)。由於大宗收購、首次公開募股 (IPO) 以及從桌面軟體轉型至雲端計算的支出全面轉變，該產業今年以來一直很火爆。

雲端類股週一的下跌並沒有明顯的催化劑，財報季已經結束，而在感恩節假期前業務量本就不多。但是，股市大盤的重挫對科技股產生巨大影響。在《華爾街日報》報導蘋果削減新款 iPhone 生產訂單，臉書繼續濫用其平台後，蘋果和臉書的股價大幅下滑。

Virtus Investment Partners 首席市場策略師 Joe Terranova 表示，對經濟成長的擔憂正在傷害科技類股，「今年年初的表現現在已看不到了。」「當時常見某些重要企業對軟體和服務作出重大支出，而這個效應也正在消散。」

道瓊工業指數和標普 500 指數週一都下跌逾 1.5%，以科技股為主的納斯達克指數重挫逾 3%，距 8 月觸及的高點已下滑 13%。

不過，即使雲端個股自 9 月底開始一路下滑，Salesforce 今年以來仍然成長 18%，而 Twilio 更暴增 200% 以上。