環球陰霾再襲A股跟跌重挫 大盤又要回調了？

11月20日，受隔夜美股市場大跌的影響，亞太股市全線下挫，A股全天低開低走單邊下行。滬指、深成指結束三連陽，創業板指延續下跌走勢，午後創業板指更是一度大跌3%。證券、創投等前期強勢板塊集體調整，金融地產等昨日推升指數的板塊回落明顯，市場短線獲利回吐壓力較大，資金炒作情緒有所降溫。整體來看，銀行、保險等大金融股調整居前，拖累滬指表現弱勢。個股一片慘綠，兩市翻紅個股僅300餘隻。

截止收盤，滬指收報2645.85點，跌2.13%，成交額1809億;深成指收報7879.52點，跌2.83%，成交額2410億;創業板收報1355.33點，跌2.80%，成交額668億;

今日北上資金淨流出28.15億元，其中，滬股通淨流出18.98億，深股通淨流出9.17億。滬股通中資金流入最多的是中原高速(600020-CN)，淨流入1.44億，資金流出最多的是中國平安(601318-CN)，淨流出3.6億。深股通中資金流入最多的是北鬥星通(002151-CN)，淨流入1.15億，資金流出最多的是中興通訊(000063-CN)新，淨流出6.97億。

從盤面上看，資金避險情緒升溫，兩市僅黃金股逆市飄紅，其餘板塊紛紛飄綠，軍工股盤中有所表現；證券、創投等前期強勢板塊集體調整，造紙、水泥、雄安新區等板塊跌幅居前。

熱門股全線退潮 大盤借勢回調

近期持續強勢的創投概念，個股分化嚴重，其中市北高新(600604-CN)強勢實現12連板，成交額近40億，西安旅遊(000610-CN)、新華傳媒(600825-CN)、光洋股份(002708-CN)繼續漲停，華儀電氣(600290-CN)、南紡股份(600250-CN)、民豐特紙(600235-CN)、弘業股份(600128-CN)等10逾隻前期強勢股則紛紛跌停，可見板塊資金繼續接力的意願很弱;受北鬥衛星再次成功發射的消息刺激，北鬥軍工概念早盤表現強勢，歐比特(300053-CN)強勢漲停，但振芯科技(300101-CN)、華測導航(300627-CN)、北鬥星通(002151-CN)先後開板，板塊持續性有待驗證。

熱點高位股今日集體殺跌，恒立實業(000622-CN)盤中快速跳水觸及跌停收跌於8%，博天環境(603603-CN)剛獲纾困資金股東就計劃清倉減持，股價一字跌停，此前該股日k線七連陽。此外，今日盤面避險情緒較為濃厚，黃金板塊拉升，園城黃金(600766-CN)漲停，金貴銀業(002716-CN)、赤峰黃金(600988-CN)等跟漲逾5%。總體看，雖然科創板帶動的創投概念、低價超跌股、有重組預期的中小市值個股炒作超跌的行情看似仍未結束，但其風險正在逐漸積累。

外圍市場陰霾再襲 避險升溫黃金走強

滬深交易所週末發佈重大退市新規，證監會進一步鼓勵支持併購重組等消息，加劇市場殼資源股分化。近日高層不斷釋放支持民營企業的信號，同時，國家稅務總局表示把促進民營企業減稅降負放在首要位置。隨著相關細則的陸續落地，中國民營企業有望迎來更加健康的發展環境，進一步推動國家經濟穩步前行，資本市場的中小創板塊也有望迎來更多的關註，相關優質低位的個股可以重點關註。另外，科技創新不斷受到政策的支持，銀保監會表示大力支持依法合規利用人工智能等金融科技的金融創新。

海外方面，週一美股的再度大幅下行，使得恐慌指數大漲，A股難免不受影響。此外，國際黃金期貨價格自低位強勁反彈，多頭反攻重啓黃金漲勢實現連續4個交易日收漲，分析稱黃金強勢反攻主要受美元全面走軟以及歐洲政治局勢的不穩定性影響，多家知名投行開始警告美元漲勢恐見頂，受此影響美元遭遇猛烈抛售，這進一步助長了黃金的強勢。值得一提的是，市場又傳出蘋果要求代工商削減三款iPhone訂單，美國商務部又提議管製AI、晶片、面部和聲紋技術等14個涉及國家安全和高技術的前沿科技領域出口，科技股挨刀受挫。

短期大盤有持續調整風險

今年三季度，圍繞2700點，多空曾四度上演攻防戰；尤其國慶長假後，滬指連續下挫一度還跌穿2500點。從上週開始，A股對於美股的回落免疫力在提高連續走出自己的獨立行情，昨天大盤甚至創出自2449以來的反彈新高2703，這也是一個多月以來首次收復2700點。如今重回2700點，意味著本輪反彈已進入前期的交易密集區。經歷連續反彈以及題材股的快速上漲後，短期炒作迎來退潮，而市場風格也開始迎來轉換，前期殼資源、創投概念大幅分化，而證券、軍工、雄安新區、建材等輪動，也表明短期資金在尋求新的熱點。昨日大盤指數收復60日均線併回補前期跳空缺口後，目前能否有效站穩是當下關註的焦點。由於目前外圍不穩定因素，A股難以完全獨善其身，所以後市運行節奏可能更多是以震蕩反復向上的形式消化前期套牢盤。

展望後市，A股目前風格上依然是“成長優於價值”，大盤或將會在未來的交替邁步中切換其風格，“炒差”的行情風格或將回歸價值本源。近來行情受政策影響較大，外圍市場陰霾再襲，短期大盤有持續調整的風險，以及個股的非係統性風險，資金的安全是目前行情的首要目標。投資者仍可持續關註熱點龍頭，但需要註意公司基本面情況，有業績保障的個股為佳，逢低佈局績優藍籌，以避免“踩雷”。