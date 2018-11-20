美琪瑪前3季已賺贏去年 看好後市需求明年續擴產3成

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 今年前 10 個月營收、前 3 季獲利與每股純益，均超越去年全年表現，看好後市需求，美琪瑪從 2016 年起分階段擴產，平均每年電池材料產能增幅達 3 成，明年也將持續擴增。法人看好，在出貨量可望較今年成長下，美琪瑪明年營收也可望優於今年。

美琪瑪去年電池材料出貨量超過 1.6 萬噸、達到近 1.7 萬噸，今年整體出貨將超越去年，可望達到逾 2 萬噸水準。看好市場後市需求，美琪瑪從 2016 年起至今年，持續分階段進行擴產，美琪瑪表示，明年也將擴增產線，若從 2016 年至明年這 4 年期間來看，平均每年電池材料產能增幅達 3 成。

除原有的 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料業務外，美琪瑪今年已有電子材料新應用的高階產品正式加入行列，毛利率表現優於電池材料，目標是成為美琪瑪營運的第三隻腳，原定今年下半年放量生產，但由於其為新品，客戶端仍在調整規格，真正放量預計要到明年，目前已小量出貨至東南亞，未來將瞄準日韓市場。

美琪瑪受惠電動車市場需求持續熱絡，今年前 10 個月營收已達 42.67 億元，超越去年全年的 42.27 億元，且稅後純益達 2.11 億元，每股稅後純益 2.8 元，賺贏去年全年的 2.77 元，表現相當亮眼。展望明年，在看好後市需求動能下，美琪瑪將持續擴增產線，出貨量預期將較今年成長，法人預估，明年營收也可望優於今年。