短期資金調度需求增溫 國泰證推3分鐘撥款「股票貸款」服務

年關將近短期資金調度的需求也逐漸攀升，國泰證券觀察到，不少投資族因有短期現金需求，面臨需先將持股賣出的煩惱，為解決投資人的困擾，國泰證最新推出「股票貸款 鈔急好貸」活動，全天 24 小時皆可在線上申請，借款申請後 3 分鐘完成撥款，相較於同業一天僅能撥款 1-3 次，或借款申請到完成撥款需費時 1-2 個小時，國泰證顯然提供相對優質的服務。

圖表：國泰證提供。

國泰證說明，客戶帳戶內只要有整股庫存，即可透過「國證 e 櫃台 App」申請借款， 1 分鐘完成股票貸款簽署資料填寫，借款申請後 3 分鐘撥款，全天候 24 小時皆可在線上申請和撥款。

金管會為提升券商資金運用效率，於 2016 年 1 月核准券商辦理不限用途款項借貸業務，截至今年 10 月，不含證金公司的借貸融通餘額合計約 250 億元，成效顯著。

國泰證券認為，不限用途款項借貸業務除了可提升券商內部資金運用效率，也有助證券業務範圍擴大，提供客戶更周延的服務。

據證交所最新統計，目前上市櫃股票 (含 ETF 及債券) 共有近 2000 檔可做為股票投資族向券商借款的擔保品，已有 18 家券商開辦不限用途款項借貸業務，包括國泰、元大、元富、國票、富邦、群益、大昌、永豐金、兆豐金、凱基、華南永昌、中國信託和玉山等，利率多在 5.5-6.5% 之間，與券商融資利率相距不遠。