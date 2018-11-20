蘋果頻傳減產訊息 概念股齊走弱 台股一度重挫逾百點

蘋果傳 iPhone XR 砍單 3 分之 1 的消息，周一股價下挫近 4%，今日台蘋概股走勢同步疲軟，權值王台積電 (2330-TW) 下挫 1.8%、鴻海 (2317-TW) 下挫逾 3% 領跌，拖累蘋概股瑞儀、康控 - KY、嘉聯益等均同步下挫，也壓抑台股大盤一度重挫逾百點。

據外媒報導，蘋果原本計畫，今年 9 月至明年 2 月生產近 7000 萬支 iPhone XR ，但因銷售狀況不如預期，不過近日傳出蘋果已要求供應商縮減生產計劃，向供應商砍單 3 分之 1，衝擊蘋果股價重挫逾 4%。

日前蘋果 3D 感測雷射供應廠 Lumentum、Face ID 臉部辨識系統零件供應商 AMS AG、iPhone XR LCD 螢幕供應商日本顯示器等業者，均不約而同下修展望，也等同於間接證實蘋果銷售不振，台廠供應鏈營運動能勢必也將受到影響。

受消息及蘋果股價拖累，台積電盤中最低來到 218 元，跌 1.8%，鴻海盤中也下挫逾 3%，最低來到 71 元，創減資後新低，在雙王領跌下，相關蘋概股也紛紛下挫，瑞儀重挫逾 6%，康控 - KY、嘉聯益等也同步走弱逾 3%，TPK-KY、玉晶光，也有 2% 左右的跌幅。

不過，股王大立光開盤一度下挫近 2.5%，但在買盤承接下開低走高，午盤翻紅重返平盤以上，可成、穩懋、頎邦等午盤也力守紅盤，在大盤走弱下，股價相對有撐。