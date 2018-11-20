冬天來了 特斯拉Model 3的麻煩也來了

特斯拉又有麻煩了，雖然比起之前的多起自動駕駛 Autopilot 模式下人車俱毀的慘劇、及電池起火事故，這次真的只是個不嚴重的「小」麻煩而已。

連死忠特斯拉粉車主都發現，網上一堆車友抱怨的、到了冬天就打不開 Model3 車門的問題，是真的。

特斯拉的 Model 3 系列去年底才開始陸續交付（中國區 Model 3 交付或於明年 3-4 月份啟動），而且是從溫暖的陽光加州開始，所以氣溫降低後車鎖反應慢的問題一直拖到現在才陸續被爆出來。

親特斯拉的新能源網站 ElectrekCo 的主編、加拿大魁北克市的 Fred Lambert，在收到一系列來自冷鋒最前線的加拿大東北部 Model3 車主的爆料後，用自己的 Model 3 做了測試。

Model 3 的門把手是嵌入到車門裡的，開門的時候需要車主將設置了指紋鎖的一隻手指放到門把手的一端，驗證後門把手會翹出，方便車主握住開車門。

求錘得錘：室外測試

Fred Lambert 用影音全程記下了這個小測試。

當時魁北克的室外溫度是零下 7℃，他的特斯拉 app 顯示車內溫度是 1℃，隨後他選擇預加熱到 22℃。

經過約 10 分鐘的加熱（對車內加熱系統來說，這段時間完全足夠升溫到 22℃了）, Lambert 走到車門把大拇指摁到車把手的右側。

然後他在魁北克零下七度的室外戳了一分多鐘，終於，把內置把手戳出來了。

這樣的自動化駕駛工具的未來，可真是讓人瑟瑟發抖。

作為資深特斯拉粉絲和車主本人，Lambert 認為這個小問題，「很令人擔憂」，因為目前看不到好的解決方案：

現在最好的解決方案就是在解鎖 Model 3 之前，把預熱時間拉到更長。這樣真的是很不方便也很沒有效率，但這是目前我能想到的最好的辦法了。

這真是一款致力於讓能源使用更有效的新能源車的悲情悖論。想想看，北美的冬天還沒有真的到呢，這才剛開始。