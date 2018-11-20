【異動股】黃金板塊拉升走強 *ST天業(600807CN)漲停

今日早盤，黃金板塊拉升，截至10:20，*ST天業(600807-CN)漲4.86%報3.02元，榮華實業(600311-CN)漲4.68%報3.8元，園城黃金(600766-CN)漲2.81%報8.06元，金貴銀業(002716-CN)漲2.09%報7.33元，剛泰控股(600687-CN)、赤峰黃金(600988-CN)、恒邦股份(002237-CN)、湖南黃金(002155-CN)均上漲近2%。



消息面上，國際黃金期貨價格自低位強勁反彈，多頭反攻重啓黃金漲勢，相繼突破1200、1210和1220美元/盎司大關，實現連續4個交易日收漲，當週最終收報1221.20美元/盎司。

黃金強勢反攻主要受美元全面走軟以及歐洲政治局勢的不穩定性影響。英國首相特雷莎·梅竭力爭取的脫歐協議内容，引發内閣成員不滿相繼辭職。與此同時，意大利預算僵局依舊持續，意大利重新提交歐盟的2019年預算草案維持明年經濟增長和赤字預估不變，僅僅調降了公共債務預估。

除此之外，上週多位美聯儲(FED)官員發表講話，其中美聯儲主席鮑威爾意外發表謹慎言論，強調美國經濟可能遭遇的阻力，為美聯儲在明年某一時間暫停升息埋下了伏筆，市場多家知名投行開始警告美元漲勢恐見頂。受此影響，美元遭遇猛烈抛售，這進一步助長了黃金的強勢。