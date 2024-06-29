〈貴金屬盤後〉PCE數據強力支撐9月降息預期 黃金走穩

鉅亨網編譯許家華 2024-06-29 06:21

黃金期貨價格周五 (28 日) 走穩，係因美國重要通膨報告基本上符合預期，提振美聯準會(Fed)9 月降息的希望。

現貨黃金穩定在每盎司 2324.25 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.1%，收每盎司 2339.6 美元。

High Ridge Futures 另類投資與交易總監 David Meger 表示，通膨維持非常緩慢拉回的趨勢，因此公債殖利率已持續緩慢下降，債券價格緩緩攀升，而這些均有利黃金市場。

由於黃金不孳息，因此公債殖利率下降可增加黃金對投資者的吸引力，進而支撐金價。

周五公布的美國個人消費支出 (PCE) 數據支撐金價，因其顯示 5 月增速全面放緩，年增幅創逾 3 年新低、月增幅創 6 個月新低，為今年 9 月降息預期提供強力支撐。

5 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.1%，創 6 個月以來最小增幅，符合市場預期，低於修正後前值 0.3%。

按年來看，5 月核心 PCE 成長 2.6%，較 4 月的 2.8% 有所放緩，符合市場預期，為 2021 年初以來新低。

同時，美國 4 月消費者支出則溫和成長。

根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 Fed 9 月降息的可能性約為 68%，而 PCE 通膨數據發布前為 64%。

今年 FOMC 票委、舊金山 Fed 行長戴利 (Mary Daly) 表示，最新的 PCE 通膨數據是「政策正在發揮作用的好消息」。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「黃金價格一直在相當窄的區間內交易，且可能會保持在這個區間，直到 FOMC 確認將降息。」

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