〈貴金屬盤後〉美元走疲 市場聚焦PCE 支撐黃金上漲1%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-28 06:41

黃金周四 (27 日) 自前一日觸及的逾兩周低點上漲 1% 以上，係因美元走軟，且市場焦點轉向美國關鍵通膨數據，以探詢聯準會 (Fed) 利率路徑的線索。

現貨黃金上漲 1.2%，至每盎司 2324.53 美元，自周三觸及的 6 月 10 日以來的最低點反彈上來。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 1%，收每盎司 2336.6 美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，一些已公布的數據支撐了黃金市場，基本上是躉售庫存低於預期、GDP 終值明顯下降，拉低了美元指數，從而提振黃金期貨價格。

數據顯示，5 月企業設備支出下降，同時出口下滑推高貨物貿易逆差，凸顯了經濟動力的減弱。美政府證實第一季 GDP 終值的增長大幅放緩。

美元兌一籃子貨幣下跌 0.2%，基準 10 年期公債殖利率下降至 4.2845%，這令黃金對非美元買家更具吸引力。

根據 LSEG 的 FedWatch 數據，投資人基本上堅持今年將降息兩次左右，儘管美聯準會預計只會降息一次。

由於黃金不孳息，利率下降會減少持有黃金的機會成本，增強其對投資人的吸引力。

美國個人消費支出 (PCE) 數據將於周五公布，為本周市場焦點，係因此為 Fed 首選的通膨指標，可能會揭示 Fed 的利率路徑。

隨著日元跌至 38 年低點附近，市場也對日本當局出手干預的跡象保持警惕。在經濟的不確定性下，往往會增強黃金吸引力。

其他金屬交易