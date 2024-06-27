〈貴金屬盤後〉遭美元、公債殖利率上升拖累 黃金跌至逾2周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-06-27 06:07

受美元走強和公債殖利率上升的拖累，黃金價格周三 (26 日) 下跌 1%，至兩周多來的最低水準，市場同時期待本周稍晚公佈的美國通膨數據。

現貨黃金下跌 0.8%，至每盎司 2301.16 美元，為 6 月 10 日以來的最低點。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 0.8%，收每盎司 2313.2 美元。

道明證券的大宗商品策略部門主管 Bart Melek 表示：「目前，市場很可能會對美元走強做出反應，我們持續在價格上反映美聯準會 (Fed) 不太可能在夏初調整利率這一點。」

本周市場焦點在預計周五公布的美國個人消費支出 (PCE) 數據，因為這是 Fed 首選的通膨指標，可能會揭示 Fed 的利率路徑。另外，周四公佈的美國第一季國內生產毛額 (GDP) ，以及美拜登總統和共和黨競爭對手川普之間的關鍵辯論也是萬眾矚目。

週二公佈的數據顯示，由於對經濟前景的擔憂，美國 6 月消費者信心下降，但家庭仍對勞動力市場持樂觀態度，並預計明年通膨將放緩。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周二表示，在「一段時間內」保持政策利率穩定可能足以控制通膨，但他重申在必要時提高借貸成本的意願。

由於黃金不孳息，利率上升會增加持有黃金的機會成本，削減其對投資人的吸引力。

其他金屬交易