小米第3季財報優於預期 海外成長驚人 助股價開高

小米集團 (1810-HK)19 日晚間公布 2018 年第 3 季財報，營收與利潤優於預期。也使 20 日開盤一片低迷下，小米仍高開 0.1%。由這份財報整體來看，小米在大陸的成長陷入停滯，但靠海外及互聯網服務打出新的局面。

依小米公布數據，集團 Q3 收入人民幣 508 億元，年增 49.1%；手機總體銷量 3330 萬台，較去年同期增長 20.4%；海外收入年增 112.7%，佔總收入 43.9%；互聯網服務收入年增 85.5%；loT 及生活消費產品前三度收入超去年全年，小米電視銷量年增 198.5%。

小米集團創始人、董事長兼 CEO 雷軍稱，2018 年第 3 季對小米而言，是承前啟後，開啟新征程實現新突破的一季，有著里程碑式的深遠意義。

以財報來看，手機仍是小米最核心業務，在今年 10 月 26 日，小米宣布，2018 年的智慧手機出貨量已超過 1 億部，提前完成了全年的目標。

最亮眼的部分在國際市場，市占成長達 9.7%，也成功保住印度市場了第一、印尼市場第二的位置，西歐方面年增達 386%。但另一方面，小米未公布中國市場的情況，部分數據公司指出，小米在中國市場出貨量較去年同期下滑，成長主要都來自海外。

同時，在財報發布上，小米也表示已與美圖簽訂戰略合作協議，合作內容包括日後美圖品牌硬體（手機等）、技術（美顏算法等）全球獨家授權。

上季度財報中，IoT 是小米最亮眼的業務，本季同樣如此。電視業務也依然保持領先，年增達到 198.5%，前 9 個月銷量超過 520 萬台，10 月首次月銷量超過 100 萬台。瘋狂補貼的樂視倒下後，目前小米在智慧電視市場已經沒有實質性的對手。

2018 年第三季度小米互聯網服務分部收入繼續增長至人民幣 47 億元，年增 85.5%。其中廣告收入同比增長 109.8%。

同時，小米開始海外互聯網服務業務變現的嘗試，並初見成效。2018 年第三季，海外互聯網服務收入佔互聯網服務總收入的 4.4%，也成為小米另一個試圖突破的發展方向。