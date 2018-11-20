【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

蘋果再傳砍單傳聞，拖累美股科技股同步重挫，今日台股在電子三雄開盤同步挫低下，跳空下跌失守 9800，雖然大立光盤中拉升翻紅，但無力帶動蘋概股，台積電跌近 2%，鴻海則是重挫超過 3%，金融股在富邦金下跌近 2% 領跌金控股下表現疲軟，加權指數收盤下跌 0.86%，翻落月線之下。

《國際金融市場焦點分析》

週一上証在連續上漲三個交易日後，面臨 2700 以上龐大賣壓，前期強勢的創投板塊個股走勢已明顯分化而受到中國房市調控從嚴從緊衝擊，各大城樓市持續表現不佳，今日房地產、水泥以及金融股反轉向下，加上 APEC 上美中針鋒相對，為 G20 美中貿易協商投下變數，同時隔夜美股重挫也影響市場風險情緒，衝擊今日中港股市同步下挫，上証午後持續擴大跌幅，與 A 股同步跌逾２％。

《國際商品市場焦點分析》

原油期貨週一在多空訊息參雜下大幅波動，由於有報導指出俄羅斯不太願意配合 OPEC 削減原油產量，加上美股昨日再重挫，拖累原油貨盤中一度下挫超過 2%，不過原油多方將希望寄託在 OPEC 將落實減產以維護油價上，期貨價格快速收斂跌幅，WTI 期貨收盤上漲近１％；美中貿易關係再生變數，同時美國中西部收割持續進行，加上出口數據不如預期，農產品期貨價格同步挫低。

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