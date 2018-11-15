〈比特幣重挫〉比特幣現金內戰致市場混亂 硬分叉前加密貨幣崩跌

加密貨幣週三 (14 日) 出現暴跌，主要原因在於比特幣的主要分支「比特幣現金 (Bitcoin Cash)(BCH)」，正展開一場激烈的內戰，最終在台北時間 11 月 16 日凌晨 0:40，BCH 將執行硬分叉，並影響未來的發展。

由於擔心硬分叉之後將出現混亂局面，加密貨幣在週三普遍重挫，以比特幣為首，主要加密貨幣的 24 小時跌幅都達到 10-20%，比特幣跌破 5600 美元，比特幣現金跌至 440 美元附近，跌幅約為 20%。

比特幣價格大跌 (圖表取自 Coindesk)

比特幣現金原是在去年 8 月，由比特大陸吳忌寒等人主導，由比特幣硬分叉產生，被稱為「ABC 版本」。不過今年 8 月，對外自稱中本聰的澳洲大戶 Craig Wright 表示，他們將創建 SV 版本節點客戶端，以讓 BCH 更接近比特幣原始協議。SV 版本的英文為 Bitcoin Satoshi Vision，即中本聰願景。

這個硬分叉的版本與 BCH 其他節點客戶端不兼容，代表未來發展將分道揚鑣，兩派人馬也開始互相攻擊，堅稱自己才能代表比特幣現金，各爭取支持者。但無論口頭攻擊結果如何，最終將以「算力」決勝負。

「澳洲中本聰」暫取得優勢

媒體報導，支持「澳洲中本聰」Wright 陣營的礦池 Coingeek 、SVPool、BMG Pool 聯合算力已超過七成，比特大陸陣營雖然推出「比特幣耶穌」Roger Ver 為首應戰，但 Bitcoin.com 礦池佔總算力 4.86 %，加上比特大陸支持，算力上也有不及。

Wright 日前接受媒體採訪時甚至放話，他將透過優勢算力對 BCH ABC 版本展開攻擊，不會讓相關礦工有任何利潤。

部分經理人逢低買進

加密貨幣基金經理 BKCM 創辦人兼執行長 Brian Kelly 表示，投資人擔心結果難料，因此開始拋售，造成整個市場都在下跌。

不過 Kelly 認為，這只會是一次非常短期的事件，這反而是個進場機會，因此他的基金已經買入一些。但他也提醒，如果投資人不明白什麼是「硬分叉」，那麼現在就不要跳進去。