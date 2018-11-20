跌跌不休！硬分叉干擾或停損 比特幣跌破5000美元 

比特幣又崩跌了。

最近一個交易日，比特幣跌了 9%，且自比特幣上週三開啟這波跌勢以來，跌幅已達 20%。

若以去年 12 月中旬，比特幣登上史上高點 19783.06 美元來看，這走勢更是嚇人：比特幣自最高價崩跌了 75% 之多。

芝加哥期货交易所 (CBOE) 全球市場期權研究所資深分析師 Kevin Davitt 過去 8 年間曾 2 度指出「比特幣已經損失其 94% 價值」，但他也提到「公平來說，當時比特幣急遽走貶時的交易價格分別僅 0.17 美元和 1.99 美元。」

加密貨幣的買家和賣家可以找到很多理由來解釋這回的跌勢。

上週四一個比特幣新衍生版本問世。軟體開發商發布比特幣現金 (Bitcoin Cash) 的新版本，其本身就是原始比特幣區塊鏈的分支。比特幣現金現在稱為「比特幣 ABC」，新分支則稱為「比特幣 SV」(意為 Satoshi 的願景)。

每回創建新版本時，就可能擾亂加密貨幣市場，因為礦工和其他參與者必須選擇他們要支持哪一種網絡。

然而，eToro 分析師 Mati Greenspan 表示，「比特幣跌破 6000 美元可能與許多停損行動相關，而不是 BCH 硬分岔吸走 BTC。」

Fundstrat 全球投顧公司分析師 Thomas Lee 指出，多數比特幣持有者都不是老練的投資者，而比特幣跌破某個關口「已經引發新一波悲觀情緒。」

換句話說，比特幣走跌，沒什甚麼原因。