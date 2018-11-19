〈中橡法說〉電池事業產能滿載 啟動擴產明年1月產能將翻倍達900萬顆

台泥集團今 (19) 日召開聯合法說會，旗下國際中橡 (2104-TW) 總經理黃柏松表示，印度擴廠計畫地點已選定，第一期產能 15 萬噸，預計 2021 年完工，目前美國與印度市場需求皆強勁，中國 3 廠也獲利；電池事業的能元科技目前產能滿載，訂單能見度看至明年，已啟動擴產計畫，明年 1 月月產能將翻倍達 900 萬顆，並可維持高稼動率。

目前國際中橡三大業務包括碳黑、生技與電池事業，今年前 3 季營收比重分別為 70%、16% 與 14%。碳黑事業方面，黃柏松表示，印度擴廠計畫地點已選定，第一期產能 15 萬噸，投資額 8300 萬美元，預計 2021 年完工，該廠將分三期擴建，總產能上看 45 萬噸。

黃柏松指出，印度新廠地點位於 Gujarat 省，該地區擁有相當好的地理優勢，工業發達、鐵路港口發達，且未來有 4、5 家國際級輪胎廠規劃在當地擴產或建廠。目前美國與印度市場需求皆強勁，美國廠營運大幅優於去年，印度市場也在獲利，中國雖然第 3 季表現稍差，但在中國的 3 廠仍獲利。

電池事業部分，國際中橡旗下負責鋰電池事業的能元科技，去年下半年已轉盈，今年獲利穩定成長。黃柏松表示，過去 10 年產業的變化，使能元科技陷入虧損，但在需求熱絡訂單增溫下，目前訂單能見度已看至明年，客戶要拿到貨得等待半年時間，為因應未來客戶需求，能元科技董事會 11/12 已通過先減資 8.5 億元、再增資 35 億元，以用於擴產。

黃柏松指出，今年以來透過去瓶頸，能元科技月產能已從 400 萬顆增加至 450 萬顆，且產能發揮到極致，待增資完成設備到位後，明年 1 月月產能就可望翻倍、達到 900 萬顆，有信心穩定生產，並維持高稼動率，目標為 2020 年月產能增加至 1800 萬顆。

能元總經理薛人禎指出，能元科技瞄準的是高功率、高容量電池，主要應用包括儲能等利基型市場，目前全球僅 SONY、村田、三星等 3 家企業做得到，未來能元科技的目標便是成為全球前三大供應商。據悉，能元科技目前著眼的市場包括德國、美國等，客戶涵蓋家電客戶、工具機等，最大客戶為英國家電商。

生技事業方面，黃柏松表示，孤兒藥權利金貢獻持穩，預期明年、後年也將維持與今年相近的表現，目前也已委託機構進行相關新藥開發。