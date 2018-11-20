〈2019投資展望〉台虹顏志明：看法保守 要留意中國內需市場需求動能

美中貿易戰火未歇，軟板上游台虹 (8039-TW) 總經理顏志明指出，對 2019 年景氣看法保守，且全球智慧手機市場成長力道薄弱，除非出現創新應用，才能有助買氣提升，不過在中國大陸尋求產業自主的腳步中，將產生投資新亮點。

顏志明也指出，中國大陸經濟體崛起，即使面臨目前美中貿易戰紛擾，但內需消費力道，仍可持續支撐 3C 電子產品市場動能，只不過，在中國製造的產品，恐面臨遭要求在地自製率的比重，這也是新機會，同時是投資新亮點。

市場頻傳蘋果 iPhone 今年新機銷售不佳，顏志明指出，就整體市場來看，2019 年全球智慧型手機市場成長力道趨緩，主要在缺乏創新應用；市場也觀察包括折疊智慧型手機的上市能否形成刺激，並進一步帶動市場銷售成長。

對於美中貿易戰的影響，目前美系手機廠當中，中國大陸組裝銷美可能面臨高關稅貿易障礙，但在美國組裝又必須面對高昂的人工成本；顏志明指出，在此時陸續有 EMS 廠或供應鏈返台擴大投資的市場訊息，因此可預期，企業的市場策略靈活運用，將成一大重點。

富喬 (1815-TW) 投資東莞建立 360 台電子級玻纖布織布機即將量產，台虹則在南通如東市投資 3500 萬美元建立 FCCL 新廠，部分原因就是看上中國大陸在產業尋求自主生產過程中，對產品自製率比重拉高的需求。

顏志明指出，就目前台虹產能分布來看，台灣產能為 95%，大陸只占 5%，在南通如東廠明年加入之後，台灣仍占總產能的 80%，大陸占 20%，這樣的產能分配，主要用意也就是在掌握除台系軟板廠需求，中系軟板廠需求在自製率的要求之下，需求也將明顯提升。