強製退市新規下，A股的“一潭死水”要攪活？

近期受放開併購重組、大股東質押的股權面臨平倉等事件影響，使資本市場一波“聰明”的投資者捕捉到了機會，爆炒一批“垃圾股”，這其中包括一些大家比較熟悉的公司例如：前期因為疫苗事件被罰款近百億元的st長生、近十年之間總和淨利潤虧損多過盈利的恒立實業，這兩個公司短期都成了資本市場的寵兒。

圖片來源：同花順恒立實業股價走勢圖

但這次垃圾股炒作的時間持續較短，減少了一些盲目跟風炒作者的損失，正是因為監管層已經意識到了這種炒作的危害，在11月16日深夜，滬深交易所發佈《上市公司重大違法強製退市實施辦法》，修訂了《股票上市規則》、《退市公司重新上市實施辦法》同時，深交所開啓了對長生生物重大違法強製退市的機製。

無疑，這對於垃圾股炒作者來說相當於“急刹車”，因為以前投資者一緻預期不會退市的公司，現在成為了可能。那麽，這次新的強製退市新規會對資本市場產生哪些影響？

短期抑製投機炒作

首先，我們來簡單看一下資本市場的炒作有多麽瘋狂。繼續以上面提到的恒立實業為例，該公司股價在證監會提出要放開併購重組之後，短短不到一個月時間，漲幅已經超過3倍，這是公司内在價值驅動的股價大漲嗎？想想都知道不可能，究其原因就是投資者在賭公司會被借殼上市。

更令人驚訝的是，我們翻看恒立實業歷史資料後發現，近十年之間該公司所賺取的利潤竟然還沒有虧損多，重組、賣殼次數更是不計其數，早都應該退市了，但硬是到現在還存在A股市場，就是因為國内資本市場的製度不完善。

數據來源：同花順恒立實業往期淨利潤

像恒立實業這種在資本市場因為短期一些虛無缥缈的預期所導緻的炒作，在國内A股已經不是第一次了，但是不是最後一次我們不敢肯定，最起碼從週一盤面來看這種炒作風氣短期要告一段落了。

“隻進不出”的問題逐漸改善

上面我們簡單的舉例說明了資本市場的瘋狂，接下來我們重點談談此次強製退市新規對A股的影響。

A股的“難進難出”問題由來已久，難進導緻長期以來存在A股的上市公司具有稀缺性，不管公司業績如何，市場都給予了不低於10億市值的估值（因為殼價值）；難出導緻市場投機、炒作盛行，使資源錯配，一些需要資金的企業不能很好的融到資金發展，使資本市場失去了最基礎的融資作用。

近兩年國内資本市場製度逐漸完善，對於難進問題已經有所改善，上市企業明顯快速增加，近期又是傳出新設立的科創板要實行註冊製，但對於難出問題一直以來沒有很好的解決方法，其原因就是因為這部分該退市的企業有非常多的散戶投資者，大面積的貿然退市會對於這部分不成熟的投資者造成非常大的損失。

據相關數據披露，自2001年退市製度建立以來，截至2017年末，A股累計有93家上市公司退市，年均退市率不足0.35%，如果剔除掉因吸收合併等資本運作而退市的公司，實際退市公司的數量不到60家，實際退市率不足千分之一，相比較成熟市場例如：紐約證券交易所的年均退市率約為6%，形成非常大的差距。

此次新出的退市製度讓我們看到了希望，具體看新規增加了涉及國家安全、公共安全、生產安全以及公眾健康安全等領域的重大違法行為，同時還明確了重大違法退市情形的暫停上市期間，將會由原來12個月縮短為6個月，進一步縮減了實施退市的時間，增強了退市效率。

總體上看，此次退市新規進一步在原有基礎上強化了退市力度且新增了部分退市的條款，使A股隻進不出的狀況進一步改善。在以前，“如果把A股比作一個人，隻有進沒有出，這樣的人能健康嗎”？新規之後，註定會使A股一些符合退市條款的公司會加快退市，讓整個A股有進有出，恢復到正常狀態。

作者：鄭鵬超

編輯：唐文英