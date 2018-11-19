【運達投顧】攻擊訊號啟動

◆盤勢分析

美中貿易戰出現停戰曙光，目前雙方官員已經開始進行談判，北京並以書面回應美方所提的廣泛貿易改革要求，這也讓美股昨天開低走高連跌四天後出現反彈，對台股的走強具有正面意義，下週台股是否如我們預期的將走出攻擊的機會？重點分析如下：

1. 美股昨天開低走高道瓊 + 0.8%、高科技股 + 1.7%、費半 + 3.3% 明顯看出弱勢的科技股表現較強，這在美股的結構裡有明顯止穩的跡象，就技術面來看道瓊仍守穩年線，高科技股都守穩 10 月底的前低，最弱勢的費半昨天更站上月線，美股近期震盪並沒有破線當美股沒有走空方趨勢全球股市也不會太差，更何況歐亞股市位階都偏低。

2. 美中貿易戰露出曙光對陸股最有利，陸股本週已經出現領先消息面上漲的訊號今天更站上了季線，前幾天我們提示當陸股站上季線也代表底部浮現正醞釀走出反彈的機會，今年以來陸股從年初跌到年尾都是受到貿易戰的影響，當最大的利空可以獲得緩解陸股的反彈勢必帶動同樣在低檔的亞股出現反彈，所以陸股站上季線也說明台股攻擊的訊號啟動。

3. 從台股技術面來看，11/1 我們說明台股會先在此走區間這中間美股下跌但是台股不受影響先以區間表態且都守在月線之上，就月線成本來看下週是扣抵這一波月線的最低點位置 9400 點這對月線的翻揚有利，當下週月線會開始走揚但可否順勢就往上走攻擊頸線 9900 點是關鍵，尤其下週期貨結算台股出量會以權值股為主台灣 50 是重點，目前台灣 50 都維持在月線要轉強帶動指數上攻台灣 50 必須站上 11/9 大量的高點 78.5，目前在 77.5 附近還差一點點，台股技術面雖走區間但多頭可否在下週順利在月線翻揚的帶動下持續攻擊就留意台灣 50 可否站上前高。

4. 外資期貨倉位昨天又再創新高來到 41665 口，下週台指期結算搭配美股的反彈以及陸股站上季線因此拉高結算的機會很大，結算後外資是否維持多方操作匯率將是重點，大陸國務院總理李克強 13 日在新加坡演講時，向全球喊話，中國不樂見單邊貶值，並且也不會大搞競爭性貶值，這劑強心針讓 15 日人民幣兌美元中間價小幅反彈，昨天英國脫歐又出現變數使得英鎊大跌，但今天美元並沒有走強亞洲盤都還在下跌，人民幣這兩天也升破月線以此來看我們預期美元近期見高點的跡象已經浮現，所以新台幣匯率走升的機會大仍有利外資偏多操作。

5. 就結構來看個股表現，本週量縮所以漲中低價一週前我們掌握空單較多的宏達電 TPK 都看到領先大盤上漲，下週台股出量所以高價股還有續攻的機會，重點要放在有軋空色彩的標的如華新科上銀合晶中美晶聯發科… 等，台股是否下週明確走出軋空這幾檔個股是重要指標，當高價股可以再次走強那麼這一波站上 9900 點指數攻擊時中價股也會在比價效應下開始跟著輪動，所以在低檔有本質的股票如華晶科揚明光 TPK 乙盛以及 5G 的概念股等可留意出量輪漲的機會。