【華冠投顧】幸運星-人工盤持續量縮驚驚漲！！美麗的投機行情大成功！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：5317 凱美、2330 台積電、6175 立敦、6266 泰詠、6552 易華電

摩根士丹利調降台積電、聯發科等…… 半導體股的目標價。NVIDIA 因財報不佳及遊戲晶片庫存等問題重挫，使費半跌幅 1.17%，再加上選舉前不確定因素，而使今日台股人工盤，持續只守不攻！！今日因大型半導體族群走弱如 2330 台積電、3711 日月光…... 拖累大盤無法帶量上攻…… 只好在收盤前拉抬非電族群，如 2882 國泰金、2881 富邦金、6505 台塑化、1216 統一等，指數小漲 31 點，成交量縮至僅 916 億元。

OTC 控盤者用矽晶圓族群小漲 Hold 盤，其他類股小鬼當家好不熱鬧啊！！如上週一分享後持續創高的 6266 泰詠，及今天又轉強的被動原件 5317 凱美、6175 立敦、4721 美琪瑪、3071 協禧、6290 良維、8406 金可 - KY、4803 VHQ-KY、5425 台半、6510 精測、3105 穩懋…… 使 OTC 收盤漲 0.86% 優於大盤，成交量 220 億...... 上市櫃上漲家數達 1,002 家，下跌僅 377 家……

10 月 30 日分享至今的 PCB 軋空王 3563 牧德繼續創高，創造了 288→→413 元的價差！大成功！！愛賺多少自己決定！！「一朵花店」6552 易華電從去年 6 月底帶全國會員買賺證多次的低價股，今天再創新高加入百元俱樂部！！11 月 9 日學員單兵操作的自行車變速器之王 1526 日馳，六天六根漲停，今天再創新高，大成功愛賺多少自己決定！！！

今日強勢股多集中在上櫃，而上市部份較強的有 1789 神隆、3035 智原、3450 聯鈞、3455 由田、6278 台表科、1444 力麗……

PS. 本波投機行情老師在 10 月 26 日就在節目中群組中預告，10 月 29 日控盤者用矽晶圓當領頭羊，然後星星之火持續蔓延 PCB…… 被動元件…… 二極體…… 無論是贈送給 LINE 群組粉絲或廣播聽眾好友的《遍地黃金打群架》第一波小飆股，或節目中無私分享的第二波《彎腰撿黃金》飆股…… 還是自行車變速器之王 1526 日馳，或老菜 6552 易華電…… 都大成功的演出美麗的投機行情！！恭喜大家！！

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最後祝大家明日操作順利！！！

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