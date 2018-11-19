網貸合規檢查關鍵期，泰然金融毅然選擇上市

微貸網敲鍾掛牌前夜，泰然金融悄悄公佈了招股書。在合規備案關鍵期，泰然金融選擇毅然上市，有什麽看點？

一、業務分析

據官網信息披露顯示，泰然金融成立於2014年9月17日，截止到2018年10月31日，已經安全運營1505天，借貸餘額43.88億，累計借貸金額253.55億, 累計出借人數量267371人，當前借款人13.63萬，當前出借人2.24萬，累計借款人數量309633人，累計代償金額1.24億。

據招股書披露，截至到2018年6月30日，泰然金融借貸餘額45.43萬元人民幣，累計借貸總額為198億人民幣，累計借款人數量274323人，累計出借人數量259109人。

由此可知，爆雷潮期間（7-10月），泰然金融借貸餘額下降3.41%，平均每月新增放款13.9億，平均每月新增借款人8827.5人，平均每月新增出借人數量2065.5人。

二、產品方面

1、資金端產品

公司官網顯示，泰然金融產品分為出借計劃、散標專區、轉讓專區三類，其中出借計劃分為i存計劃、u選計劃、新手計劃三類，其中新手計劃，僅限註冊60天内用戶可出借，各限額5萬（新人尊享15天限額5萬，新手尊享1個月限額5萬，新手專享3個月限額5萬，用戶均可在限額内多次出借）。

圖1 泰然金融新手標

資料來源：泰然金融官網

招股書披露，新手計劃年化收益6.6％-8％，而官網顯示當前新手計劃年化收益10%-10.5%。據麻袋研究院從泰然金融相關工作人員了解，之前新手計劃有3%的獎勵。其他產品信息見表2：

2、資產端產品

目前，泰然金融的主要產品是消費信貸、企業經營貸（企業通）和車抵貸產品，其中消費信貸由合作方推薦借款人，經過泰然集團旗下子公司浙江蜂泰科技有限公司進行風控審核，最後上線到泰然金融平台募集資金。產品期限1-24個月，

企業經營貸主要是小微企業主作為借款人，募集資金用於企業經營，借款期限9-10個月，借款利率8.7%-13.32%。但是該產品較少，從官網看，僅募集9筆，合計金額118萬，最新一期是今年4月。

據麻袋研究院了解，車抵貸主要由泰然集團推薦借款客戶。據泰然金融官網披露，目前泰然集團在職員工三千餘人，服務網點分佈六個大區，遍佈全國30多個城市。但是，該類資產獲取成本較高，特别是人力成本，因此，泰然金融正在收縮此類業務。

三、備案方面

泰然金融已經獲得三級等保測評，上線電子簽名、電子認證，獲得電信業務經營許可證，全量業務上線存管，存管銀行是北京銀行，該銀行是首批通過中國互聯網金融協會測評的白名單。

四、財務分析

1、營業收入分析

據泰然金融招股書（詳見表4），2018年上半年收入1842萬美元，與去年同期相比增長56%，分為交易費、管理費、服務費、中介費及其他。其中交易費、管理費是向借款人收取，服務費、中介費是向出借人收取的。

其中，收入增速最大部門來自交易費，由2017年上半年的286萬美元增長到2018年上半年的640萬美元，同比增長124%。增長的主要原因是貸款發放金額增加以及交易費率增加。其中貸款發放金額從2017年上半年的4.53億美元增長至2018年上半年的12億美元，向借款人收取的平均交易費率由2017年的0.5%增長到2018年上半年的0.6％。

借款人向平台支付的管理費是在貸款發放後開始按月收取，按照借款金額年化3.6%進行收取，2017年9月之前，該筆費用年化2.76%。該筆費用由2017年上半年的505萬美元增長到2018年同期的869萬美元，同比增長72%。

此外，出借人向平台支付出借收益的10%作為平台服務費，該費用由2017年上半年的130萬美元增長到今年上半年的288萬，同比增長121%，該筆費用增長的主要原因是通過其平台貸款發放總額大幅增加了168%。

中介費是指借款人收取的借款利率與投資者獲得的投資回報率之間的差額，在每次支付利息時收取。根據新頒佈的《P2P監管細則暫行辦法（徵求意見稿）》的第20條規定：“借款人支付的本金和利息應當歸出借人所有。網絡借貸信息中介機構應當與出借人、借款人另行約定費用標準和支付方式。”

泰然金融自2016年9月起開展此項業務，自2018年2月起暫停業務。因此，與2017年上半年相比，2018年上半年中介費下降了81%。

2、營業支出分析

融資服務費包括第三方存管銀行存管服務費、員工工資及福利、貸後催收、客戶服務、數據處理及數據分析等費用。據招股書披露，2018年上半年銷售服務費110萬，與2017年上半年相比，下降30萬美元，營收成本佔營收的比例分别為5%和10%。這一比例的下降主要是由於現有投資者在相關時間段的再投資率從26.36%提高到26.92%。

銷售費用主要指市場推廣費，該費用從2017年上半年的從290萬增長到2018年同期的1010萬，這一增長主要是由於在線獲取借款人和出借人的營銷推廣費用從2017年上半年的270萬美元攀升至2018年上半年的950萬美元。此次營銷推廣費用的大幅增加，旨在吸引更多借款人，留住更多現有投資者。此外，銷售人員增加也導緻銷售人員工資增長10萬美元。

其他財務信息如下圖：

五、估值分析

根據下圖，麻袋研究院整理的相關P2P上市公司市值及業務、結合其他相關信息對比分析，麻袋研究院認為泰然金融業務規模與信而富相差不大，由此估值10-15億元人民幣。