搶灘小程序風口，商派“百匯微站”助力開發者兼收併蓄

文 | 李星 來源 | 靠譜的阿星

微信小程序與百度智能小程序各有千秋，可以互補併舉：

小程序是微信衝擊次生操作係統重點，小程序目前入口顯著增加，但是獲取的主要是微信内部社交流量，在PC端以及其他軟件中無法運行。再加上微信本身是去中心化的生態，很多中長尾商家沒有專業的開發及運營輔導很難與騰訊係小程序產品及大互聯網公司進行競爭。

百度智能小程序的優勢在於：

百度流量本身是開放化，可以被搜索到，搜索本身是用戶精準的數據；百度智能小程序在百度產品矩陣中包括百度地圖、貼吧、愛奇藝等均可以運行；

百度智能小程序可以在信息流中場景化推薦，而微信本身在信息流上比較弱勢；

百度智能小程序推行多終端運行和代碼開源化，將率先將智能小程序完整架構包括SWAN Runtime 和 SWAN Framework開放給合作夥伴，合作夥伴也可以不斷補充開源小程序代碼的靜態庫。

對於開發者來說，小程序帶來的最大的紅利就是在App孤島效應以及流量越來越貴的情況下的新的推廣渠道以及母App中賬戶粘性較高的流量紅利，所以無論是百度還是微信的流量，均可以利用，左手微信封閉化社交流量，右手百度開放化搜索+信息流流量是雙保險。

商派為什麽是企業或創業者搶佔微信+百度小程序企業服務者？

目前開發小程序的主力是中小企業及小微創業者，其小程序的用途與其互聯網創業模式相關，而小程序目前比App運營模式更輕、獲客成本更低，而更令創業者青睐；但是如何開發、如何運營、如何與自身商業模式相結合依然需要專業服務商和解決商。

商派具備16年電商開發及運維服務經驗，經歷了淘寶從誕生、發展到問鼎中國電商的全過程，經歷了C2C、B2C以及垂直電商模式、O2O、社交電商到如今新零售等各種電商形態均有開發產品和陪伴成長的成功經驗。國内電商網站阿里係、京東、拼多多均與商派有合作，同樣商派在移動電商係統解決方案有深耕。作為微信小程序生態的服務商之一，30萬企業客戶由商派開發微信小程序，因而商派在微信小程序開放上積累了足夠的經驗。

如今，百度智能小程序已經成為商派新的增量市場，同時也商派所服務的企業客戶獲取百度係流量的絕佳機會。而百度智能小程序為了厚積薄發在開源化方面為開發者提供了便利，隻需要修改幾行代碼就能夠直接“變身”智能小程序，在百度及百度聯盟超級App中運行，一舉化解了“流量荒”難題。

對於百度來說，數百萬小程序開發者如同過去安卓App開發者那樣屬於小b；而商派這樣的第三方生態服務平台屬於大B。百度錯過了移動互聯網太多的機會，這一波對於合作夥伴的扶持力度空前。據了解，商派作為百度智能小程序的首批第三方服務平台，在内測階段和百度小程序共同探索，包括業務、生態合作、技術上均有資源傾斜。

商派社交之“百匯微站”或將成為小程序風口的大赢家

商派未來將打通微信小程序與百度智能小程序的解決方案就是“百匯微站”，這也是創業者橫跨微信與百度流量體係的“橋梁”和捷徑。

百匯微站平台能夠發佈出“1+1>2”效益：

能夠幫助小程序運營者進行開發、運營小程序，降低客戶的入局門檻，無須重復建設和開發。

小程序開發更加簡單，“百匯微站”推廣平台能夠一鍵生成小程序，併擁有製造生產、金融、教育、旅遊、同城、出行、流通、電商、自媒體、泛娛樂等多領域的模板，能夠為百度、微信的小程序生態帶來大批產品用途上的場景補充。

化解超級App之間的流量割據狀況使得推廣難問題降低，“百匯微站”小程序可能串聯起公眾號和百家號、熊掌號等内容平台，從而使得企業及商家流量運營密度、精準度更高。

百匯小程序將帶來商派在電商開放及運營上的豐富經驗，其他小程序生態服務商相比，商派接觸的電商渠道更廣闊、行業解決方案更成熟、開發人員和企業服務團隊實力強併且擁有眾多服務成功的企業案例，這能夠為小程序商業化變現帶來技術支撐。

眾所週知，小程序本身最弱的是電商，而商派本身與各大電商平台有著密切交集，併且在業務覆蓋前端業務、中端訂單流轉係統、後端財務、供應鏈、倉儲物流對接等豐富電商經驗，其開發的小程序能夠獲取到社交和智能化兩方面的優勢，能夠幫助企業搶佔小程序電商的風口。

結語:

百度智能小程序開發聯盟覆蓋產品矩陣不僅僅是百度，還有很多不想落後於小程序風口企業，這些產品本身流量巨大但是不具備做小程序生態的條件，會逐漸被百度聯盟所整合，就像當初百度整合PC端站長一樣，如今的小程序是比企業官方、公眾號之後又一落地應用。在移動互聯網流量入口逐漸收窄化趨勢愈發明顯的當下，隻有順勢同時佈局百度智能小程序和微信小程序才能立於不敗之地，而商派的“百匯微站”或許是最佳的選擇。