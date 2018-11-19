何春盛提「全球化3.0」 研華拼在地製造，美、歐、台、日衝擴產

美中貿易戰延燒，IPC 龍頭大廠研華 (2395) 發展全球在地製造，其共同創辦人暨執行董事何春盛提出「全球化 3.0」，不僅擴大台灣林口製造基地的產能，也佈建美國、歐洲、日本各市場的後段組裝產能，並打算在美國採購機殼等零組件。何春盛指出，「全球化 3.0」意思是，製造業不能只考慮製造地，要考慮到市場。換言之，就是客戶在哪裡，就必須考慮在當地佈建企業的價值鏈。他舉例近期研華斥資台幣 5.05 億元買下 OMRON 旗下的 OMRON Nohgata Co. 達 8 成的股權，就是全球化 3.0 的體現。



他說，對研華而言，在日本有製造業很好，日本客戶都希望研華在當地有工廠，能就近供貨，「這對我們日本的品牌形象絕對加分」。OMRON Nohgata 將以日本市場供貨為主。



不僅在日本佈建工廠，事實上，研華近兩年積極擴大全球生產線，今年初在荷蘭恩荷芬才完成了歐洲服務中心的擴建，並增加歐洲組裝服務 (CTOS) 近三倍的產能；近期，該公司也宣布投入 10.5 億元，啟動林口物聯網園區第三期工程，進一步增加台灣製造的能量。



面對美中貿易戰，何春盛表示，研華除了在台灣還有一半的產能可以調整，在美國也有一個後段組裝線，可以視訂單需求產出。儘管經過評估，研華短期內不會在美國設立 SMT 線，但長期來說，如果美中貿易戰成為常態，也不是不可能；此外，在部分零組件上，尤其是機殼，因為稅率高，有考慮在當地尋找一些供應商，端視貿易戰的情況而定。

