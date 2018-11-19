〈康控-KY法說〉無懼蘋果砍單 維持Q4財測 估將優於Q3

康控 - KY(4943-TW) 今 (19) 日召開法說會，對於外界擔憂蘋果 iPhone XR 銷售不如預期，恐導致營運動能衰退，公司坦言，終端客戶的確有調整訂單情形，但目前看來並沒有太大的影響，維持原先展望，第四季估將季增。

康控會計經理戴暐倫表示，的確有收到終端客戶減少訂單的情形，不過以 10、11 月狀況來看，並沒有太大的影響，維持上次法說會第四季營收 18-22 億元、毛利率 40-50%、營益率 30-40% 的看法，單季還是可望季增。

戴暐倫進一步表示，原先預估全年高峰將落在 10、11 月，現在看來 11 月部分估較 10 月持平或小幅修正，12 月原本就估計會回落，只是在貿易戰干擾，以及終端需求趨緩的情況下，回落幅度還須觀察，目前 12 月以及明年第一季的訂單還在洽談當中。

康控今年第三季營收第三季營收 20.15 億元，季增 37%、年增 0.2%，在自動化以及良率提升下，毛利率 47.93%、營益率 36.76%，均優於前季以及去年同期，但因稅率也較去年同期增加，侵蝕獲利，稅後純益 5.18 億元，季增 212%、稅後盈餘為 5.18 億元，季增 2.14 倍、年減 2.32%，每股純益 4.4 元。

康控前三季營收 44.19 億元，年增 34.7%，稅後純益 7.13 億元，年增 24.4%，每股純益 6.04 元，累計康控前 10 月營收 51.77 億元，年增 25.9%。