香港還需要增加多少土地

土地供應專責小組提的多項選擇中，除了收棕地與收高爾夫球場兩項外，其他的都不獲反對派支持。然而單從收棕地與高爾夫球場所得的土地有限，根本沒法解決香港的市區用地嚴重不足的問題。反對派的這種立場怎能不令人懷疑，反對派根本不想政府有機會解決香港的房屋問題？只有這樣，他們才能繼續利用市民在住屋問題上的不滿，作為反政府的動力。

當土地供應專責小組的選項剛提出來的時候，反對派攻擊得最狠的是以公私營合作的方式去發展地產商手上的土地(主要是農地)。但當他們發現原來政府最想做的不是這一瓣而是填海時，他們又轉移炮火，集中力量反對填海，尤其是反對「明日大嶼」的方案。原因是這個方案的規模夠大，有可能一舉解決土地不足的主要問題。攔不住「明日大嶼」方案，即使攔住所有其他的選項也已作用不大。

他們反對「明日大嶼」的其中一項理由亦是填的土地太多，除了不環保之外，是香港根本沒有這麼多的需要。他們認為，即使按土地供應專責小組的估計，香港的土地短缺亦不外1,200公頃，政府沒有理由單是一個「明日大嶼」就填1,700公頃。

他們認為，政府對房屋的需求估計過高，因為香港的出生率低，人口很快會老化，將來香港的新增人口會少過離世的人口。按統計處的預測，香港人口將於2030年達到822萬的頂峰，之後會慢慢下降。「明日大嶼」要全部完成，當在2030年之後，屆時香港可能已沒有這麼多的需要。

我發覺反對派根本沒計清楚條數。以香港現時人口743萬來計，如果到2030年有822萬的話，就是增加了10.63%，(822-743)÷743=10.63%。如果所需的市區用地亦得按同樣的比例增加，亦需增加2,941公頃(計算的方式如下：香港土地的總面積是1,107平方公里=110,700公頃。現時只有1/4用作市區發展，約為27,675公頃，若人口增加10.63%，那市區用地亦需增加10.63%。27,675公頃x10.63%=2,941公頃)。

由此可見，光是「明日大嶼」的1,700公頃，根本不足以應付未來的人口增加需要，缺口就達1,241公頃。況且，這個推算只考慮了人口增加的需要，沒有考慮市民在居住環境方面亦有改善的需要。

先撇開人口增長與非居住的需要不管。現時香港人均居住面積才160平方呎，一個三人家庭平均才住480平方呎。與新加坡比，連人家的一半也沒有。我認為，以香港的經濟發展水平而言，香港人完全有條件在居住上與新加坡看齊。不過，我們亦不可能一步到位，現時先要求住大一半(三人家庭住720平方呎)亦不為過。那香港需要新增的土地將需3,874.5公頃。其推算方法如下：

香港現在只有7%的土地用作居住用途，約為110,700公頃x7%=7,749公頃，若地積比率不變，每人要住多50%的話；就要增7,749公頃x50%=3,874.5公頃。「明日大嶼」只填海1,700公頃，遠遠不足以滿足港人改善生活的需要。