習近平APEC喊話：貿易戰不會有「真正的贏家」

中國國家主席習近平稱，貿易戰不會有真正贏家，呼籲各國維護以 WTO 為核心，以規則為基礎的多邊貿易體制。

習近平周六在巴布亞新幾內亞出席 APEC 峰會時表示，設置關稅、切斷各國的密切聯繫，不僅違背經濟規律和歷史潮流，也不符合各國人民普遍願望，「既是短視的，也是不會成功的」。他指出，保護主義、單邊主義為世界經濟成長蒙上了陰影，人為設置經濟壁壘注定會失敗。

本周末在巴布亞新幾內亞召開的 APEC 工商領導人峰會上，美中貿易爭端的陰影揮之不去，美國副總統彭斯周六表示，川普政府不會改變關稅進程，除非中國「改變其行為模式」。到目前為止，美國已經對 2500 億美元從中國進口的商品加征關稅。作為報復，中國也對 1100 億美元美國商品加征關稅，並實質上中斷了大豆等關鍵美國農產品的進口。

「遇到分歧應該通過協商解決，」習近平在莫爾斯比港「太平洋探索者號」游輪上舉行的 APEC 峰會上稱。「歷史告訴我們，如果走上對抗的道路，無論是冷戰，熱戰還是貿易戰，都不會有真正的贏家。」

彭斯則在其演講開始時提到美國對印太地區的承諾從未如此強而有力。他批評基建融資令一些開發中國家陷入債務困境，並對中國的「一帶一路」倡議進行了抨擊。

「美國提供了一個更好的選擇。我們不會讓我們的伙伴陷入沈重的債務之中，「他說。「我們不提供一條狹窄經濟帶或單向之路。」

習近平對在場觀眾說，巴布亞新幾內亞是一個太平洋國家，獲得了中國的大量援助和貸款，曾在第二次世界大戰期間發揮重要作用。

「人類又一次站在了十字路口，」他表示。「合作還是對抗？開放還是封閉？互利共贏還是零和博弈？如何回答這些問題，關乎各國利益，關乎人類前途命運。」