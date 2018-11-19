台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月19日

我國 APEC 經濟領袖代表張忠謀日前與 ABAC 企業諮詢委員分組對談時指出，中美貿易戰第二波將針對 2,670 億美元中國大陸製產品課徵高關稅，各國都不應對這件事情感到樂觀，因為第二波貿易戰將涉及全球資通訊產業，讓全世界供應鏈受到影響，一旦成本提高造成價格攀升，就可能傷害國際經濟。

亞太經濟合作會議（APEC）18 日閉幕，但各國領袖卻未能就聯合公報的措辭達成共識，為 APEC 破天荒首度未能在閉幕後便發布公報，反映美國與中國在貿易與投資方面的嚴重分歧，阻礙各國合作，也暗示月底「川習會」達成重大突破的阻礙愈來愈高。

美國司法部控告福建晉華竊取商業機密案，導致晉華關鍵設備導入與試產計畫陸續喊停，美方後續傳將鎖定合肥長鑫、睿力集成國際等中國大陸記憶體業指標案進行調查，中國大陸發展 DRAM 恐面臨挫敗，業界原憂心陸廠快速切入製造、擾亂市場供需的警報暫告解除，對南亞科、華邦電等台廠有利。



經濟日報

陸 DRAM 挫敗 台廠利多

破天荒 APEC 聯合公報難產

鴻海突圍 將調降人力成本

工商時報

選舉決勝周 台股再戰萬點

川普擬取消加徵進口車關稅

張忠謀示警 第二波貿易戰 衝擊資通訊產業

聯合報

純網銀申設起跑 金管會雙重把關

川普接招! 沙國續減供抬油價

張忠謀、習近平 友善坦白互動

蘋果日報

與張忠謀會晤 30 分鐘 安倍盼台開放核災區食品

批一帶一路 馬爾地夫斥「搶劫」

10 月股災過後 經理人開始回補

中國時報

開發 6 大產業園區 創造 2 萬就業

中油建接氣站 跟時間賽跑

年用電成長 1.5％ 台灣壓力很大

自由時報

逆轉中國主場 美帶頭經援巴紐電力

日籌備 G20 峰會 推債務透明打臉中國

張淑芬藝術外交 與彭斯夫人互動熱