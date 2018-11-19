APG評鑑結束 但國際環境波動大 壽險公會訂五大工作項目因應

APG(亞太防制洗錢組織) 為期兩週評鑑結束，壽險公會理事長黃調貴表示，代表壽險業參與評鑑的是國泰與台灣人壽，此次最大的收穫是事前的準備工作與大家的努力將條文與經驗導入現行的作業線上。雖然評鑑順利完成，但接下來國際經濟環境的變化仍處於波動較大的階段，壽險公會已訂好 5 大重大工作項目，盼與壽險同業一起努力。

一、國際監理之接軌準備

目前主管機關正研議 IFRS17 接軌與 RBC2 新清償能力制度，黃調貴說，「據悉其相關內容與準備，是我進入產業以來，看過對產業影響層面最大的一次作業與制度之變革。」況且各公司間規模、人力及資源不一，尤其是規模較小的公司面臨的衝擊更大，公會將透過執委會平台協助產業解決新制度對財務衝擊相關工作。

二、FinTech 的應用與因應

黃調貴表示，目前各產業皆受到 AI 的運用與衝擊，似乎是一場所有產業對電腦科技的戰爭，誰能得 AI、誰能得資料就可掌握競爭的優勢，當然保險業也正在此戰局中，如何智能化 (俗稱第 4 代工業革命) 將是產業下一波服務與業務的主要競爭核心來源。

因此，引導產業運用科技 (例如，解決親視親簽、無紙化、透過智能合約提高服務效能與身分認證等)、整合業界資源共同進行資料分析、協調政府公部門的資料分享等，皆是目前在努力推動的工作重點項目。

三、協助產業業務推動

黃調貴表示，壽險公司經營推動首重業務面的保險商品銷售，或資金運用面之投資標的選擇，然而壽險商品與金融市場工具隨時在進步，如何於最短時間引入對產業有貢獻的保險商品，例如：FIA 商品引入、新型態審查與特定 GMXB 審查制度檢討或資金運用標的，公會都將鼎力協助就所面臨的問題，向相關主管機關溝通協調與促成。

四、資金出路問題

壽險業近年業績表現良好，致可運用資金一路攀升，已達新台幣 25 兆，資金出路是產業急需思考如何解決的重大課題。黃調貴指出，「雖然，對於錢留台灣我基本上亦沒異議，但要投資於何處才是我所要關心的。」

因此，與主管機關溝通時，對於國內股票的投資即提出 2 作法建議，以增加壽險業投資的誘因，一是，股票的逆景氣機制；另一是，吻合特定條件的股票 (通稱類債券股或公司治理指數等) 可以採用較低的風險係數，此皆是強化公司投資國內資本市場之很好誘因。另外，積極增加新的標的或放寬資金的投資比率亦是未來努力的方向。

黃調貴進一步說，主管機關本著「技術可行，風險可控」的原則，近期對私募基金的註冊地範圍已經放寬、未來公共建設項目、外國地方政府債券等，都會有一些成果會陸續出現，對提升壽險業的資金運用收益會有所助益。

五、違反處罰比例原則

黃調貴表示，以前在壽險同業之間常聽聞違反微小的規定，因為依據保險法相關罰則，起跳至少罰款新台幣 60 萬，違規情節輕重與罰款，顯不相稱，違反比例原則，業者深感困擾。經過產、壽險公會理事長當面向立委說明後，獲委員支持並協助提案修正保險法，增列保險法第 172 條之 2 第 2 項「依本節規定應處罰鍰之行為，其情節輕微，以不處罰為適當者，得免予處罰。」規定，前述業者困擾處，已圓滿解決。他表示，下一階段，壽險公會將就「情節輕微」的態樣與主管機關溝通，以利後續更明確執行依循。