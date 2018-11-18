〈觀察〉離岸風電在地商機大 外商已簽署逾1700億元本土合約

離岸風電風場開發前期的相關工作正如火如荼進行中，國外開發商近來積極進行在地化佈局，落實強化在地供應鏈的承諾，其中又以丹麥商沃旭能源 (Ørsted) 與哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 最為積極，沃旭已與台廠簽署近 70 項新合約，預計投資總額 1500 億元，而 CIP 的本土合約數量也達到 60 項，本土採購總金額將超過 200 億元。

沃旭能源在離岸風電遴選與競價兩階段，共獲配發電容量 1.82GW(十億瓦)，其中，2021 年將建造大彰化東南與西南離岸風場，裝置容量共 900MW(百萬瓦)。目前為止，沃旭已簽約的在地供應商包括中鋼集團 (2002-TW) 旗下興達海基、台船 (2208-TW)、台塑重工、台汽電 (8926-TW)、穩晉港灣工程、光宇工程顧問、西門子歌美颯台灣分公司、台達電 (2308-TW)、台灣環球測繪、台灣世曦工程顧問、中興工程、世紀鋼 (9958-TW) 子公司世紀離岸風電等。

沃旭已將台北辦公室作為亞太總部，並積極開發其他亞太市場。沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表明，開發本地供應商不只是因應政府的政策要求，若本地供應商能不斷精進技術、降低成本，並維持競爭力，未來沃旭在開發其他亞洲地區、甚至歐洲風場時，都可望與台灣本地供應商共享商機，這也使沃旭成為首個喊話要讓台廠加入未來拓展亞太市場行列的離岸風電開發外商。

沃旭近期也宣布正式成立彰化辦公室，未來將持續招募彰化在地人才，推動大彰化離岸風電計畫。且沃旭已在彰化投資成立全台第一個離岸風電媒合平台，讓在地中小企業加入供應鏈，並積極與在地學術單位合作，投資百萬瓦級儲能系統、成立儲能研究中心、與大葉大學合作建立離岸風電學徒制、頒發綠能獎學金等，培育在地綠能人才，也將在彰化興建總部辦公大樓。

CIP 獲配的離岸風場為彰化外海彰芳與西島 2 座離岸風場，裝置容量共 600 MW，併網年度被分配在 2021 年、2023 年與 2024 年，目前針對 2021 年本土化要求的各重點項目已全數達標，已與宏華營造、穩晉港灣工程、台灣世曦工程、世紀鋼子公司世紀離岸風電、中興工程等台廠簽約，並與中鋼、台船簽署 MOU(合作備忘錄)。

CIP 也已選定三菱重工維特斯 (MHI Vestas) 為風機供應商，並以 1.5 億元財務支援，力促其在地化，三菱重工維特斯將進一步本土化，由韓商 CS Wind 和台灣金豐機器合作生產塔架，並聘用推動台灣風電業務有 12 年經驗的孫格偉擔任台灣區行銷總監。

陸上變電站統包商部分，雖目前尚未簽約，但 CIP 表示，華城 (1519-TW)、中興電工 (1513-TW)、中鼎 (9933-TW)、泰興等 4 家廠商，均已正式通過統包商資格篩選，將角逐價值約 16 億元的統包合約。

本土人才培育方面，CIP 也不讓沃旭專美於前，已推動青年學子培育計畫，結合台灣與丹麥學術資源，開設綠領與白領離岸風電學程，並與建國科技大學合作首創「離岸風電維護運轉學徒制」，及促成台灣大學、丹麥科技大學與 CIP 進行三方產學合作，協助台大規劃離岸風電碩士學程。此外，台北第二辦公室與彰化推動辦公室也在 10 月成立。

從 2 大外商公布的在地化合約來看，目前在沃旭與 CIP 合約中雙收的台廠，包括穩晉港灣工程、台灣世曦工程顧問、中興工程、世紀鋼子公司世紀離岸風電等，屆時當離岸風電風場進入開發階段，上述台廠可望成為其中受惠最大的本土供應商。