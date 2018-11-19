與期中選舉無關 達25%富豪投資人相信美股牛市已屆尾聲

在期中選舉後，美股又遭遇了一週顛簸的交易，指數大幅下挫，但如果要說是政治因素讓投資人感受壓力，不如說與中國未解的貿易戰可能比民主黨取得眾議院多數席位的影響力更大。

過去一週的幾個頭條新聞，都顯示白宮官員在與中國貿易談判和 1 月可能實施的額外關稅話題上相互矛盾，這種反覆矛盾導致道瓊工業平均指數和納斯達克指數下跌超過 2%。

據一份統計自營商帳戶內至少有 100 萬美元的富豪投資人調查顯示，目前美股富豪投資人確實認為，經濟的不利因素將損害他們的個人財務狀況，並使長達十年多的股市多頭接近終點。

絕大多數的百萬富翁認為，在這個牛市結束之前，股市的好日子最多只剩下一至兩年，另有 25% 的富豪投資人表示「目前美股牛市已接近尾聲」。

由於期中選舉，更多的百萬富翁在股市上押注是醫療保健股，58% 的人認為這個類股現在的潛力最大。由於相信新國會可以制訂基礎設施法案，原本受到關注的工業和材料等其他部門反而不受歡迎。

E-Trade Capital Management 投資長 Mike Loewengart 表示，這可能是由於能源價格下跌以及對全球經濟放緩的擔憂所帶來的阻力，估計將高於美國國會分裂所帶來的影響。

另外，這些百萬富豪等級投資人也相當關心新國會對美國經濟的影響，有 22% 的人認為新國會在通膨控制方面對消費者有利；而 16% 的富豪投資人認為新國會將對投資稅採取正面態度。