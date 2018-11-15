能源盤後─寒流襲北美 天然氣飆4年高 IEA：2019應供過於求 OPEC欲減產140萬桶

由於石油輸出國組織 OPEC 及其盟國有意將原油供應減產 140 萬桶 / 日，投資者的擔心使週三 (14 日) 油價開始反彈。

同時，在一個較寒冷的北美天氣下，及天然氣供應的緊繃情況下，天然氣價格衝至自 2014 年以來的新高。

天然氣價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

布蘭特原油期貨收高 0.69 美元，或 1.05% 至每桶 66.16 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.54 美元，或 0.97% 至每桶 56.23 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.05% 至每加侖 1.548 美元。

天然氣收高 0.740 美元，或 18.04% 至每一千立方英尺 4.841 美元。

IEA 報告

OPEC 及俄羅斯的領導下的盟友週日表示，他們可能在 12 月決定減產約 100 萬桶 / 日原油，有跡象顯示市場將在 2019 年供過於求。

國際能源機構 IEA 週三警告，由於俄羅斯、沙烏地阿拉伯、和美國這全球三大原油產量國，正使供應有機會超過需求。足以蓋過美國對伊朗的制裁，及委內瑞拉的內亂。

IEA 表示，2019 年上半預測供過於求的油量為 200 萬桶 / 日。在需求方面，IEA 預測 2018 年需求量成長為 130 萬桶 / 日，而 2019 年應成長至 140 萬桶 / 日，但降低了未開發國的需求增長。

全球 2018 年 10 月的原油產量，較去年同期成長了 260 萬桶 / 日。OPEC 的 10 月原油產量成長了 20 萬桶 / 日 至 3299 萬桶 / 日，但有機會於 2019 年降低至 3130 萬桶 / 日。

OPEC 月度報告

OPEC 的月度報告顯示，成員國及俄羅斯原油產量 10 月繼續攀升，抵消了伊朗的損失。10 月 OPEC 成員國原油產量增加 12.7 萬桶 / 日，至平均的 3290 萬桶 / 日。俄羅斯的產量增加 5 萬桶 / 日，而伊朗產量減少 156,000 桶 / 日。

下一次正式的 OPEC 會議將在 12 月 6 日，於奧地利維也納舉行。

天然氣達 4 年來新高

天然氣週三以雙位數百分比攀升，最後漲幅約 18%。北美的未來 10 日至 15 日天氣預報顯示極度寒冷的天氣。

同時，天然氣庫存也較低。美國 EIA 上週的數據顯示，自 11 月 2 日的天然氣庫存約 3208 bcf (bcf，十億立方英呎)，較前一週下滑了 15.3%，也是較 5 年平均低 16.2%。

中國近期超越了日本，成全球最大的天然氣進口國。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。