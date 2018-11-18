美版雙十一要來了 能成為美股的救命稻草？

美版「雙十一剁手節」黑色星期五即將於下周「開戰」，投資者也將直面了解到美國市場當前的消費狀況。

雖然紐約第五大道上各家百貨公司已經把櫥窗布置得美輪美奐喜迎一年中的消費高潮，但在經歷了 10 月股市重創後，市場不免質疑，美國的消費信心是否還如從前一樣強勁？

實際上，華爾街一直在努力應對近期市場的各種不確定性，包括美國中期選舉、聯準會升息、關稅、貿易戰和企業盈利已經達到頂峰的可能性，所以他們更加寄希望於購物季的強勁開端可以幫助緩解當前的這些擔憂。

10 月份，標普 500 指數下跌近 7％，不僅創下 2015 年第第三季以來最大季度虧損幅度，而且還刷新了十年來最糟糕第四財季業績表現，此後華爾街一直在努力尋找新的立足點。

但是市場還是釋放出了一些較為良好的預期。「由於健康的經濟和強勁的消費者信心，我們相信今年節日消費將繼續反映過去一年的增長」，NRF 的 CEO 兼主席 Matthew Shay 說，「我們樂觀地認為，經濟活動的步伐將在今年年底繼續加快。」

據路透和益普索周四的調查顯示，今年約有 38％的美國消費者計劃在黑色星期五購物，其中預計 60% 的消費者會把至少一半的假日購物計劃放在這一天進行，比例比去年更高。

值得注意的是，作為 11 月節日消費季節的前奏，10 月的消費情況往往被經濟學家看重。美國商務部在 15 日公布 10 月零售銷售額年增率上升 0.8%，好於市場預期的增長 0.5%。不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務在內的核心銷售額也升高 0.3%，但還是略遜於市場預期的 0.4%。

巴克萊銀行首席經濟學家 Michael Gapen 在第 24 界全美華人金融協會（TCFA）年會上表示：「我覺得今年的節日消費應該會很好。從宏觀背景來看，現在有很多支持消費的因素。首先是財政刺激政策帶動了整體經濟形式，以及稅法改革讓部分家庭得到了更多的稅收優惠。勞動力市場也非常健康，經濟增長強勁，創造了更多的就業，支持了更多的需求。這些都將帶來節日消費的增長。」

此外，雖然聯準會主席鮑威爾 14 日在達拉斯聯儲會議上表示，美國目前的財政刺激政策不可能一直持續，但他依舊錶示有相當好的理由認為美國經濟處於健康的軌道之上，增長速度還有加快的空間。

只不過，根據 Refinitiv 數據顯示，雖然第第四季同店銷售額預計將保持 3％的健康增長趨勢，但這個數字仍然低於前兩個季度，並且略低於去年同期 3.1％的市場表現。

而假日銷售的強勁開局可能並不會轉化為強勁的盈利預期。

本周，波士頓 Esplanade Capital 總裁 Shawn Kravetz 在紐約舉行的路透全球投資 2019 年展望峰會上發表演講時稱：「即使是健康的消費者也不一定意味著零售銷售、盈利能力和業績將會表現良好甚至打破記錄。」

路透還補充道，假日購物季的良好開端只能部分緩解投資者的擔憂，因為 11 月底召開的 G20 峰會以及 12 月聯準會公布最終利率政策仍會導致市場波動加劇。

據 Stock Traders Almanac 數據顯示，自 1950 年以來，標普 500 指數在 12 月份的四分之三時間內都是上漲的，12 月份基準指數平均上漲 1.6％更是每年表現最佳的月份。

可是即便如此，波士頓 Federated Investors 投資公司的首席股票策略師 Phil Orlando 還是表示，" 雖然這些（數據指引）很重要，但如果市場既不能提供正面的資訊，也沒有發出負面的信號，那麼（這個購物季的消費指標）對推高或拉低股市就沒有任何指向性作用了。」

『新聞來源／華爾街見聞』