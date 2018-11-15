這家投行斷言：美股小盤股的苦日子才剛開始

小盤股的好日子可能要走到盡頭了。

花旗集團的數據顯示，今年大部分時間都基本免受貿易戰影響的小盤股近期已經開始陣痛，而且由於利率上升，小盤股可能會面臨更多的麻煩。

周三，小盤股指羅素 2000 指數下跌了 0.8％，在連續五天下跌後第二次抹平了年初至今的漲幅。不僅如此，最新羅素 2000 指數還比 8 月峰值時下降了 14％，這一降幅是標普 500 指數同期跌幅的兩倍。

不僅如此，MarketWatch 還報導稱，周三該指數正式形成了一種被認為是「死亡交叉」的技術形態，其中羅素 2000 指數 50 日均線 1611 已跌破其 200 日均線 1615，技術投資者將其視為一種明顯看跌的信號。

華爾街見聞會員專享文章《小盤股指數先跌為敬 預示美股牛市氣數已盡？》中也曾提到，小盤股估值尤其高估，目前幾乎處於歷史高位極端水平。如果沒有顯著的業績強勁增長或者超預期的庫藏股行為支撐，小盤股相對大盤股會對風險更加敏感。

花旗首席美股策略師托 Tobias Levkovich 表示：「小盤股的目前走弱是合理的」， 「我們認為沒有理由相信在短期內可能出現另一個支撐羅素 2000 指數表現優於標普 500 的拐點」。

這種悲觀情緒與美銀美林不謀而合。根據彭博報導稱，由於分析師們紛紛修正了對小盤股股價，疊加企業利潤指引的惡化表現，美銀美林的策略師們一直保持着對小盤股的謹慎看法。

值得注意的是，上述專享文章還提及，美國的小型公司業務主要集中在國內市場，而大型公司多數是全球布局，因此大公司受到全球宏觀摩擦影響更大。這意味著在釋放了市場系統性風險後，面對貿易摩擦的加劇，小盤股整體更像是避風港，股價修復動力就更強。

但現在，這種「避風港」似乎已經在漸漸消失。彭博表示，在這個財報季，小盤股公司對貿易表現出了與大盤股同樣程度的焦慮，因為根據美銀美林研究發現，「關稅」一詞在大公司和小公司之間被提及的頻率幾乎相同。這讓市場無法再對其繼續抱有樂觀看法。

花旗集團也進一步表示，當下的基本面對於小盤股公司更為不利，收益預期的下降比大盤股更明顯，而由於債務槓桿水平較高，小公司更容易受到利率上升的影響。