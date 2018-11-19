盤前財經大事搶先讀2018年11月19日

今日操盤前瞻

法說會：台泥、玉山金、車王電、榮星、和成、中橡、仲琦、敦吉、建通、萬企、大學光、友威科、力達 - KY、信昌化、大峽谷 - KY、豐藝、定穎、康控

新股掛牌：公準、羅麗芬 - KY

與期中選舉無關 達 25% 富豪投資人相信美股牛市已屆尾聲

在期中選舉後，美股又遭遇了一週顛簸的交易，指數大幅下挫，但如果要說是政治因素讓投資人感受壓力，不如說與中國未解的貿易戰可能比民主黨取得眾議院多數席位的影響力更大。閱讀全文...

別想隔岸觀火 糟糕的英國脫歐對美股衝擊更大？

市場經濟學家分析，如果英國以最糟的方式採取硬脫歐，那麼全球經濟成長加諸於美股的擔憂只會更加劇。目前英國在沒有過渡協議情形下脫歐的可能性大大增加，這樣的結果將破壞穩定並造成巨大的不確定性，這可能會使全球第五大經濟體英國陷入衰退。閱讀全文...

台版肥咖條款來了 掌握財務檢視三步驟 保單、信託助財富留後代

台版「肥咖條款」CRS 預計明（2019）年上路，台灣正式加入全球反避稅行列，民眾境內外利潤分配或資產配置將受到嚴格檢驗，會計師提出財務檢視三步驟，中信銀行也提醒客戶，及早檢視個人或企業財務狀況，並妥善運用如保單、信託等理財工具，提醒民眾提早做好家族資產傳承準備，不僅可以讓財富確實傳承後代，也能避免稅務風險。閱讀全文...

〈觀察〉陸鋼鐵限產盤價仍跌 需求不如預期 中鋼明 Q1 盤價承壓

中鋼即將開出明年首季盤價，公司預估在中國大陸擴大冬季限產、供給減少下，明年首季盤價有所支撐，不過陸主要鋼廠 12 月盤價走跌，是否顯示陸內需動能趨緩，對中鋼開出盤價的影響也值得關注。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉對 2019 年沒有悲觀權利！！

依據總體經濟指標預測行情容易，但照表操課、要賺到股票利潤則非常艱難。德國哲學家弗里德里希 · 威廉 · 尼采（德語：Friedrich Wilhelm Nietzsche）說，受苦的人沒有悲觀的權利；因為如果還持續悲觀？就走不出苦海。同樣是套牢的投資者，沒有對 2019 年悲情的權利；唯有勇敢向前奮戰沙場才有獲利機會。閱讀全文...