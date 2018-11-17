〈銀行信貸比一比〉挑方案貨比三家 先做好四大基本功課免花冤枉錢

市面上信貸方案五花八門，消費者挑選比較時，通常會直覺的先比利率，認為利率越低對好，但銀行主管提醒，申辦信用貸款前務必要做好四項基本功課，包括：先確定資金需求週期的有多長，再進一步比較銀行的貸款額度與利率，並計算包含費用後的年化利率，才能挑選適合自己的信貸方案。

銀行主管表示，資金需求周期長短，攸關要挑選何種利率計算方式，如果只是需要短期周轉金，建議可挑選分段式計價利率，並且沒有綁約限制的方案，這種分段式利率通常前高後低，比較有機會享受前幾期低利率，減輕利息負擔。

若是有長期資金需求者，建議可挑選一段式並且有手續費減免優惠的貸款方案，這時候就可從經常往來銀行下手，通常銀行會基於客戶貢獻度，比較願意給予手續費優惠，有助於減輕借貸成本。

除了利率費用，開辦手續費也要列入考量，舉例來說，某信貸方案款的借款年利率前 3 期 1.66%，第 4 期起 2.5% 起跳，加上其他費用總金額 9,000 元，換算下來總費用年化利率最低也要 3.65% 起跳，最高可達 17.57%。

銀行主管表示，申辦信貸除了看利率高低外，通常標榜利率較低的信貸方案，大多都是採取前低後高的計價方式，並設下不得提前清償的限制，否則必須額外繳交違約金，違約金通常是 3% 起跳，民眾申請前務必撥撥算盤，才不會多花冤枉錢，墊高借貸成本。