投信：台股下撐力道逐漸浮現 留意跌深反彈趨勢操作題材類股

據證交所統計，台股 16 日收 9,797.09 點, 週跌 32.92 點, 跌幅約 0.33%，富蘭克林華美投信表示，台股歷經 10 月大幅修正、11 月初反彈後，下檔支撐力道逐漸明朗，預期市場開始依循跌深反彈、趨勢展望等操作題材進行布局。

富蘭克林華美投信表示，美中就貿易問題重啟對話，G20 峰會川習兩人釋出和緩訊息的期待，為資本市場帶來彈升契機，市場有逐漸擺脫悲觀氛圍趨勢，考量台股已修正反映多數利空，具有展望性的個股有望迎來回補買盤推升力道，可留意技術面轉多個股的表現機會。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，美中兩國抗衡已涉及技術、知識產權等領域，是兩大經濟體間的長期競爭，預料將持續影響全球市場，但關稅大幅升級對兩國利益造成衝擊，甚至造成內部反彈，貿易協商步入失控的可能性不高，不過萬一走向進一步升級則影響層面擴大，資本市場的震盪也將加劇。

周書玄分析，加權指數現階段在 9,800 點附近震盪整理，面臨回測壓力但盤中震幅減小，有利後市盤整上攻，近期市場焦點集中在美股大廠下調財測，造成個股股價修正，尤其是蘋果新機銷售雜音更使台廠供應鏈走勢疲弱。

但觀察權值股表現，還是有技術面優勢與產業契機，以光學產業而言，未來受惠於手機多鏡頭滲透率的大幅提升。根據中系券商預估，2019 年中國手機大廠的三鏡頭新機出貨量上看 6,500 萬支，年增率達 5 倍以上，中國產業的需求將是營收主要動能之一。

另外，半導體權值憑藉技術領先、主要客戶屬國際大廠等優勢，即使短線面臨景氣調整，也終將回歸成長軌道，均可望帶動台股逐步向上。

周書玄認為，進入 4 季季中，市場操作轉向布局未來展望，期待性對個股行情將起正面助益，其中 5G 產業逐漸具體化，根據電信大廠資料，5G 終端晶片將於今年第 4 季至明年上半年間陸續發表，手機產業受惠於 5G 技術，快速成長可望帶來手機產業新一波的成長動能。