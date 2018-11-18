台版肥咖條款來了 掌握財務檢視三步驟 保單、信託助財富留後代

台版「肥咖條款」CRS 預計明（2019）年上路，台灣正式加入全球反避稅行列，民眾境內外利潤分配或資產配置將受到嚴格檢驗，會計師提出財務檢視三步驟，中信銀行也提醒客戶，及早檢視個人或企業財務狀況，並妥善運用如保單、信託等理財工具，提醒民眾提早做好家族資產傳承準備，不僅可以讓財富確實傳承後代，也能避免稅務風險。

隨著「共同申報準則」（Common Reporting Standard，簡稱「CRS」）成為各國銀行遵循方針，中華民國財政部規劃的臺版肥咖條款將於明年上路，金融機構預計 2020 年 6 月首次申報、9 月首度交換金融帳戶資訊。

全球透過訊息交換將讓高資產族的金融帳戶無所遁形，資誠聯合會計師事務所副所長郭宗銘提出財務檢視三步驟，首先，盤點近 5 至 7 年投資並檢視收益。第二，向金融機構申請或備妥相關往來匯款單據，保存對帳單以供查核。第三，5 到 7 年內若有大量海外孳息與所得，存在稅務風險，應盡早洽詢財務專家，確認相關作法無虞。

全球稅務走向透明化，除了檢視個人或企業財務狀況外，中信銀行建議，在稅務合規下，應儘早建立家族資產傳承計畫。複雜的財富傳承需多面向考量，稍有不慎恐付出過多的稅務成本或引起家族糾紛。多數客戶面對財富傳承，擔心子女過早取得財富，卻不具備成熟的理財能力，而未能妥善利用每年新臺幣 220 萬元的贈與免稅額，恐造成未來的高額遺產稅。

針對財富傳承理財工具的選擇上，中信銀行表示，家族信託規劃能依委託人欲傳承之時點（含生前贈與或身後繼承），考量家庭成員生涯階段，提供適切解決方案。另針對持有多元化家庭資產、家庭成員較多之個案，中信銀行亦可量身打造信託計畫如「金錢、保險金暨遺產信託」，建立跨越生命週期的信託傳承平臺。

以保險金信託規劃為例，透過信託機制，父母可將自己設定為信託監察人，保留信託保險金的管理指示權並能夠行使變更、解除與終止信託契約之同意權。子女則擁有信託保險金之受益權，依信託契約另可約定保險金給付受益人的時間點，如支付學費、代繳遺產稅、支付結婚或生育津貼等，讓資產確實依照父母意志規劃使用。

中信銀行另提醒，無論選擇何種理財工具，皆可搭配每年新臺幣 220 萬元的贈與免稅額，提早制定傳承計畫，並讓下一代參與過程，適時進行理財教育。