薪困境讓千禧世代萌生危機意識 5成年輕人將2成薪水用來儲蓄

低薪、高房價讓受薪階級備感壓力，更讓事業正起步的「千禧世代」充滿危機意識，根據銀行調查發現，有超過 50% 的千禧世代，儲蓄金額比重占月薪收入約 2 成，為日後購屋、投資、旅遊與退休所需預作準備。

所謂的千禧世代 (Millennials) 是指 1980 年到 2000 年之間出生的人，星展銀行針對 20 歲到 35 歲的年輕人進行焦點團體訪談，結果發現這群千禧世代對於未來頗懂得未雨綢繆，其中，有 10% 到 20% 的受訪者會將 26% 的收入用來儲蓄，另有 20% 到 50% 會將 35% 的收入用來儲蓄。

調查也發現，千禧世代對於目前低薪、職涯發展與高房價等生活環境感到憂慮，至於儲蓄的動機，62% 表示是為了投資，57% 是為了籌措旅遊經費，另有 3 成以上的受訪者表示，儲蓄是為了購屋 (37%)、電子消費品 (33%) 與退休 (31%) 所需。

儘管對於未來有危機意識，但千禧世代也自評對於理財知識了解有限，而這也讓銀行看到商機，針對該族群量身打造理財商品。星展銀行今 (19) 日推出的「星禧數位帳戶」，除了提供新台幣、外幣活存利率優惠外，也針對千禧世代的理財痛點提供金融商品介紹與金融交易優惠。

在存款部分，即日起到明 (2019) 年 5 月 31 日止，新台幣存滿 5,000 元到 10 萬元內，即可享有活存年息 1.1%；美元活存年息可達 2%，此外，星禧帳戶還提供每月 101 次國內跨行轉帳提領免手續費。

星展銀行表示，星禧數位帳戶主要是瞄準 20 到 35 歲的年輕人，這些人大多是事業發展階段且收入穩定，且根據統計，預估到 2025 年有 75% 的勞動人口是由千禧世代組成。

看準千禧世代將成日後市場主力，銀行開始積極耕耘年輕市場，希望透過數位帳戶產品，吸引年輕客戶上門，據了解，星展目前 20 到 35 歲客戶占比約 1 成，希望星禧數位帳戶可幫銀行帶來更多年輕新客戶。