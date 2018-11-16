日成-KY前三季賺贏去年 電鍍二廠明年Q1併入 營運動能看俏

日成 - KY(4807) 第三季在金工業務成長帶動下，金工與電鍍兩大部門雙軌並進，推升獲利表現亮眼，較去年同期倍增，單季獲利創上市以來的新高紀錄，達 8828 萬元，單季 EPS 2.31 元，前三季 EPS 4.82 元，已賺贏去年全年表現。日成 - KY 第三季歸屬母公司淨利 8828 萬元，年增 103%，毛利率 30.97%，營益率 20.45%，EPS 2.31 元；前三季歸屬母公司淨利 1.84 億元，年增 85.9%，毛利率 31.09%，營益率 18.24%，EPS 4.82 元。



此外，日成 - KY 日前公告，為擴充珠寶電鍍產能，分散對單一電鍍加工廠商的依賴度，董事會通過將透過 Chapporo Co. Ltd 參與 Elex Precise Co. Ltd. 現金增資及原有股東股權收購，預計投入金額 1.1 億元泰銖，持股 100%，看好併購後可以提升集團電鍍加工收入，並且與金工業務形成互補，預計將於 2019 年第一季前完成併購。



日成 - KY 表示，原本在泰國已有一個電鍍廠，但由於目前一廠產能幾乎提供給最大客戶，而因訂單量成長，也啟動第二廠的併購計畫，未來也將配合客戶開發朝非珠寶類產品，預計兩廠加起來電鍍產能約占全泰國的 70-80%，為明年重要的獲利新動能。

