日成-KY前三季賺贏去年 電鍍二廠明年Q1併入 營運動能看俏

日成 - KY(4807) 第三季在金工業務成長帶動下,金工與電鍍兩大部門雙軌並進,推升獲利表現亮眼,較去年同期倍增,單季獲利創上市以來的新高紀錄,達 8828 萬元,單季 EPS 2.31 元,前三季 EPS 4.82 元,已賺贏去年全年表現。日成 - KY 第三季歸屬母公司淨利 8828 萬元,年增 103%,毛利率 30.97%,營益率 20.45%,EPS 2.31 元;前三季歸屬母公司淨利 1.84 億元,年增 85.9%,毛利率 31.09%,營益率 18.24%,EPS 4.82 元。



此外,日成 - KY 日前公告,為擴充珠寶電鍍產能,分散對單一電鍍加工廠商的依賴度,董事會通過將透過 Chapporo Co. Ltd 參與 Elex Precise Co. Ltd. 現金增資及原有股東股權收購,預計投入金額 1.1 億元泰銖,持股 100%,看好併購後可以提升集團電鍍加工收入,並且與金工業務形成互補,預計將於 2019 年第一季前完成併購。



日成 - KY 表示,原本在泰國已有一個電鍍廠,但由於目前一廠產能幾乎提供給最大客戶,而因訂單量成長,也啟動第二廠的併購計畫,未來也將配合客戶開發朝非珠寶類產品,預計兩廠加起來電鍍產能約占全泰國的 70-80%,為明年重要的獲利新動能。