日成-KYQ3獲利有望挑戰新高，Q4營運動能看俏

日成 - KY(4807) 財務長張詠喨表示，受惠於客戶將難度較高的金工訂單轉回，今年金工業務逆勢成長，第三季在金工的稅前利益率及營收皆大於電鍍業務，有望推升第三季獲利創單季新高。張詠喨提到，由於客戶產品設計越趨複雜，因此今年逐步將難度較高的金工訂單轉回給日成 - KY 生產，推升金工在第三季營收逆轉超過電鍍貢獻，今年兩者營收比例約近 50%；而由於目前金工多為難度較高的訂單，帶動金工毛利率由谷底攀升，第四季毛利率也將持續成長。



而在電鍍部分，張詠喨則表示，由於電鍍營收集中在主要大客戶上，雖訂單量大，但也需面對客戶砍價，因此近幾季在電鍍的毛利率持續下滑，預估第四季也將走降，未來將持續加強議價優勢，並改善成本結構，推升毛利率表現回溫。



此外，在鍍金產品出貨暢旺帶動下，日成 - KY 第三季營收創下單季新高，而展望第四季，張詠喨指出，客戶新系列產品已於 10 月上市，目前 10 月訂單狀況良好，營收有望維持高檔表現，但由於接單能見度約 45 天，因此對於 11、12 月的訂單能見度較難掌握，但仍看好將優於去年的營運表現。



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