經寶攻航太訂單蓄勢待發 正爭取商務、軍用飛機新客戶

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (16) 日在證交所召開法說會時指出，已切入駕駛艙外的零組件市場，在基本民航單走道機種的訂單基礎下，正積極爭取商務、軍用飛機的客戶，看好航太營收有望逐年成長，同時，若美中貿易戰有轉單效應，將為明年的成長再增添動能。

展望 2019 年，經寶看好有更多的機會，分別是航太新廠的認證以及與法國航太公司的合作，其次是中美貿易戰的轉單效應。

經寶進一步說明，航太新廠已近完工，並申請新的 Nadcap 航太特殊製程認證，而日前宣布投資法國兩家專精於航太銑床件的公司加入營運行列後，將有更多技術能力提升和業務合作的機會。

為了增加競爭力，經寶正持續製程的精進，除了開發自有自動化的軟硬體設備，機電組裝的新業務也開始有進展，近期成功打入捷運站裡的購票系統。

通訊方面，儘管數位加值機客戶在開拓其他市場時略有受挫，但是經過一年的調整，新應用的開發明年初將有望開始重新拉貨，例如具有臉部辨識系統功能的高階儲物櫃，第三方支付系統的自動販賣機、自助加油機。

而為因應貿易戰，經寶反而看好轉單效應，新建置的自動化沖壓產線已蓄勢待發。

經寶是泰國第一大專營客製化精密金屬機構件設計與製造的廠商，為泰國第一家取得美國航太工業特殊製程認證 - Nadcap 熔接製程認證的廠商，現為 Airbus 和 Boeing 的駕駛艙航電機構件的供應商。

除擁有自主開發模具、沖壓的大量生產能力，經寶也擁有 CNC 板金一條龍的客製化製程，主要產品有航太、通訊、電子、醫療、食品、綠能和交通運輸相關。