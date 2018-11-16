【日盛投顧】台股失守5日線

◆盤勢分析

1. 雖然美股四大指數走高，但因盤後重要科技股 NIVIDA 下跌 16.77%、AMD 下跌 5.07%，亞洲股市晨間窄幅波動。台股早盤開小高後走低震盪，盤中台積電因為外資調降評等，股價表現不佳拖累，指數跌幅擴大。終場加權指數下跌 0.30%，報收 9,797.09 點。

2.OTC 指數收盤上漲 0.19%，連續第三日天收紅，並守穩在短天期 5、10 日期均線之上，表現相對抗跌。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長黑 K 棒，呈現區間震盪格局。

(2) 量能：成交量擴至 1165.01 億元，後續量縮價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACD 柱狀體再度走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 4.88 億元；外資 - 6.40 億元、投信 + 4.58 億元、自營 + 6.70 億元。

被動元件、PCB 抗跌

1. 電子類股

(1) 被動元件：近期外資反手買超，市場人氣回籠，2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新，股價維持平盤之上。二線小廠 8163 達方、8043 蜜望實、6173 信昌電、2472 立隆、2478 大毅股價轉強。

(2)PCB：強勢指標 2368 金像電 3Q18 獲利表現佳，股價連續拉出長紅；8039 台虹 5G 題材發酵，加上 3Q18 獲利季增 49%，股價出量長紅站上季線；3037 欣興 3Q18 獲利跳升，股價挑戰波段新高；6141 柏承 3Q18 虧損幅度縮小，股價連續第二天上漲。

(3)LED：2448 晶電預計將買回庫藏股 1.5 萬張，股價逆勢走高；3698 隆達布局 VCSEL 有成，3Q18 正式攻入手機大廠供應鏈，股價出量站上季線。

2. 非電子類股

(1) 自行車：自行車雙雄 9921 巨大、9914 美利達 3Q18 的獲利衝高，近期法人開始買進，股價雙雙站上年線。零組件 1526 日馳近期外資買進超過 1500 張，盤中再見漲停。

(2) 機電：1533 車王電二審勝訴，股價漲停慶祝；1522 堤維西 10 月營收年增 20.32%，周五爆量上漲。