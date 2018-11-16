【華冠投顧】盤後分析：外資降評權資股 台股先盛後衰

劉彥良 分析師

美股反彈帶動台股以小高盤開出，但權值股在台積電 (2330) 和聯發科 (2454) 遭外資調降目標價下走弱拖累指數先盛後衰，也影響到中小型股在 10:15 後賣壓出籠。終場台股下跌 29 點，成交量略放大至 1165 億元。

美股方面，雖然傳出中方在美中貿易戰開始讓步，但又傳出川普不接受讓步內容，所以消息面的訊息不用多加理會，唯有國務院和川普的發言才值得注意。個人看法是今年不會達成太重要的協議，頂多是把明年初新生效的稅率延後實施而已。

下周月線扣抵低檔，再給多方一次上攻萬點的機會，配合選前一周通常會有護盤行情，就看多方能不能好好把握。不過台股中長空趨勢不變，搶反彈者宜見好就收，短打為主難有波段行情，至於滿手多單者一樣要趁反彈作減碼。

台股由 11270 跌 9400，1870 點的跌幅不會只是開頭，國際機構和科技大廠相繼釋出景氣下滑看法，加上領先指標的 PMI 也確實走弱甚至部分國家失守榮枯線，只作多的投資朋友務必要保守因為跟趨勢對作勝算較低，至於積極的朋友則可趁反彈找空點。

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