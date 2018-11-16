貝佐斯：亞馬遜也會破產 我們的任務就是盡可能讓它延後發生

在亞馬遜 (AMZN-US) 公佈其第二總部花落誰家的前幾天，CEO 貝佐斯 (Jeff Bezos) 必須認真面對一個與總部位置無關但員工十分關切的問題：接下來要往哪裡去？

上週四 (8 日) 在西雅圖舉行的全員大會上，一名員工向貝佐斯問到亞馬遜的未來。具體一點來說，提問者想知道貝佐斯從最近破產的西爾斯和其他大型零售商那裡學到了什麼。

根據《CNBC》取得的會議紀錄，貝佐斯回答，「亞馬遜並不是太大而不能倒閉。」「事實上，我預測總有一天亞馬遜會失敗、會破產。如果你看看市場上其他大型企業，它們的壽命往往只有 30 多年，而不是 100 多年。」

貝佐斯說，延長這種衰敗的關鍵在於公司要「一切以顧客至上」，避免只向內看，擔心自己。

他說，「如果我們開始只關注自己，而不是我們的客戶，那就會是結束的開始。」「我們必須盡可能地努力延遲那一天的到來。」

亞馬遜目前的事業空前成功，核心零售業務不斷成長，而雲端計算業務居業界翹楚，許多人的家裡都有其 Alexa 語音助理產品。

但部分員工對擴張的步伐表示擔憂。亞馬遜的總員工數量在過去 8 年中成長了 20 多倍，超過 60 萬人。自 2013 年以來，其股價已經翻了兩倍多。

美國總統川普對亞馬遜一直看不順眼，並曾對貝佐斯進行過人身攻擊。

這並不是貝佐斯第一次面對公司與員工的規模問題。在 3 月更早舉行的一次全員大會中，貝佐斯被問及像亞馬遜這樣的科技公司是否需要受到更嚴格的監管，因為它們具有相當大的市場力量和影響力。

根據錄音內容，當時貝佐斯的答覆是，「沒錯，我們是一家大公司。」「無論是公司還是政府，對任何類型的大型機構進行審查都是合理的。」

部分不具名的亞馬遜員工告訴《CNBC》，在關切公司的未來之際，政府監管和反壟斷調查的可能性是員工最在乎的主要議題。

根據 eMarketer 的數據，今年亞馬遜預計將占美國所有網路銷售額的 48%，高於 2017 年的 43%。Synergy Research Group 在最近的一份報告中表示，亞馬遜雲端服務是雲計算基礎設施領域的領導者，美國市場市占率約達 34%。

亞馬遜發言人沒有對全員大會紀錄發表評論。至於潛在的反壟斷問題，這位發言人引述《華爾街日報》專訪亞馬遜全球消費者部門 CEO Jeff Wilke 的內容，Wilke 表示亞馬遜公司的業務多元化，全球零售市場市占率「不到 1%」。

貝佐斯在 3 月的全員大會上表示，應對日益嚴格審查的最佳方式是「自我管理，以便在我們受到仔細檢驗時，我們就能充份回應。」

然而，貝佐斯還強調了區分亞馬遜作法的重要性，以便它不會與其他科技公司「被視為一體」。例如，他說，關於如何「改善客戶生活」亞馬遜有一個「好作法」。而且它的商業模式也與科技同行截然不同。

他說，「臉書 (FB-US) 與谷歌 (GOOG-US) 不一樣，而蘋果 (AAPL-US) 與亞馬遜也不相同。」「我不想反駁這種大型科技企業的刻板印象，我只想談亞馬遜。」

但員工有充分的理由感到不安。就在上週，川普總統告訴《Axios》，他的政府正在調查亞馬遜是否違反反壟斷法，之後也一再重覆從競爭總統時就提出的類似陳述。與此同時，歐洲監管機構也展開反托拉斯調查，質疑亞馬遜對商業數據的使用，據報導，日本也在調查該公司遭控反托拉斯。

在上週的會議上，貝佐斯用一個輕鬆有趣的比喻來說明亞馬遜如何生存和發展的答案。他說，在尋找生存時間最長的企業類型時，這種企業多半在銷售特定類型的酒精。

他大笑表示，「大多數擁有百年歷史的企業都是釀酒廠。」「這很有意思，但談到這個社會時，我就不太確定了。」