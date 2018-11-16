〈房產〉選戰進入倒數 有近7成購屋人不會在此刻進場

今年九合一選舉進入倒數，網路房仲業者最新市場購屋意願調查結果顯示，有 69% 的受訪民眾不打算趁選舉期間進場搶便宜，只有 31% 民眾會進場，業者分析，預期整體房市買氣還是要等選後局勢明朗，買氣才有提升的可能。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，儘管今年前 9 月全台房市交易量較去年同期成長 4.5%，但下半年受美中貿易戰及股匯市波動影響，不少民眾在購屋、投資的策略，逐漸從年初的「樂觀看待」轉為「理性觀望」，而日趨膠著的選舉民調，也讓即將到來的縣市長選舉充滿變數，導致民眾進場購屋的態度越來越保守。

葉國華表示，選前買氣看來不易提升，但隨著未來選舉落幕，觀望買氣將有望陸續回籠；但目前房市整體賣壓仍不輕，年底更有新屋交屋潮衝擊，部分推案量大的重劃區，依然有「供過於求」的狀況，預期「賠售、拋售」案例仍將不少，民眾購屋時仍應留意區域賣壓，只要多比價，相信要撿便宜、挑好屋並不難。

葉國華表示，選舉紛擾終將過去，民眾購屋仍需依自身需求做判斷，只要不過度財務擴張，相信都有面對未來風險的能力。加上這兩年政府為減輕民眾購屋負擔，不但鬆綁房貸限制、提供購屋補助、加碼 2 年延長青年安心成家方案，最近甚至打算增加更優惠的一段式利率供民眾選擇，有意願買房的民眾，不妨依需求多加善用。

業者此一問卷調查時間為 11 月 5-12 日，有效問卷數為 1545 份，在 95% 的信心水準下，樣本抽樣誤差為正負 2.49%。