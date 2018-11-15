不動產市場漸趨平穩 9月房貸、建築融資逾放比率雙降

不動產市場逐漸回歸平穩，根據金管會統計，房貸與建築融資的逾放比金額雙雙下降，其中購置住宅貸款從 8 月起連續兩個月維持 0.23%，低於 7 月的 0.24%；建築融資貸款逾放比自 8 月起也連續兩個月降至 0.21%，低於 7 月的 0.25%。

金管會今 (15) 日公布銀行承做房貸逾放比統計，觀察不動產走勢兩大指標，購置住宅貸款與建築融資的逾放比率，自 8 月以來連續 2 個月下跌，顯示今年初因房市反轉，投資客斷頭導致銀行房貸逾放比攀升的現象，有改善趨勢。

金管會統計，截至 9 月底止，購置住宅貸款逾放金額 160.25 億元，較 8 月微幅增加 300 萬元，但逾放比率和 8 月一樣維持 0.23%，低於 7 月逾放比 0.24%。

另外，截至 9 月底，建築融資貸款的逾放金額則是 44.38 億元，低於 8 月的 45.52 億元，逾放比率自 8 月起，連續兩個月維持 0.21%，低於 7 月的 0.25%。

金管會銀行局副局長莊琇媛分析，逾放比走低，研判可能有兩種情況，包括銀行用獲利打銷壞帳，或是處份不動產擔保品，降低壞帳比例，降低不動產放款逾放比

針對不動產放款逾放比連續兩個月下滑，官員認為，不動產放款逾放比兩個月走低，且低於本國銀行逾放比，顯示銀行資產品質穩健，房市表現尚稱平穩。