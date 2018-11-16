〈區塊鏈大應用〉亞馬遜再獲得兩項區塊鏈相關專利

網路零售商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 持續深耕區塊鏈領域，並在近期又獲得兩項與區塊鏈相關的專利。這兩項專利由美國專利商標局 (USPTO) 公佈，分別為「加密簽名授權」以及「數據儲存系統網格擴展」。

第一項專利「加密簽名授權」，概述了一種保護數位簽名的方法，能夠將簽名一次性加密、授權並分發。這些密鑰被排列在密碼學稱為「Merkle tree」的結構中，是一個二進位的數據結構，有助於有效驗證大量數據，也是區塊鏈技術的基礎。

專利申請書中表示:「簽名的授權機構，提供授權密鑰的分發，能將加密密鑰區塊分發給授權簽名代表者。授權簽名代表進一步聯繫密鑰分發服務，並請求獲得帶有密鑰的區塊。」

第二項專利「數據儲存系統網格擴展」描述了一種在數據庫中創建可擴展數據分片 (shards) 的新方法。分片是指一種數據庫分區，它將大型數據庫劃分為更容易管理的更小、更快的區塊。這種方法可用於創建靈活的數據模型，如區塊鏈中的數據模型。

目前亞馬遜是全球年收入的八名的公司，該公司在雲端計算和數據儲存方面皆投入巨資，其市占率大約是主要競爭對手微軟 (MSFT-US) 的三倍。

除了區塊鏈、加密和分散式數據儲存相關專案之外，亞馬遜也提交了與加密貨幣特定解決方案相關的專利。在今年 4 月份，美國專利商標局通過亞馬遜所申請的數據回饋平台，允許政府和執法人員跟辨識並追踪比特幣用戶。