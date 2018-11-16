「綠能」等5家有價證券變更交易方法等相關事項

綠能科技股份有限公司（公司代號：3519）上市有價證券列為變更交易方法，千興不銹鋼股份有限公司（公司代號：2025）上市有價證券併案列為變更交易方法（已停止買賣），暨正峰新能源股份有限公司（公司代號：1538）、互億科技股份有限公司（公司代號：6172）及華冠通訊股份有限公司（公司代號：8101）恢復交易方法事宜。

一、變更及恢復交易方法日期：民國 107 年 11 月 19 日。

二、證券代號及簡稱：

(一) 代號：3519；簡稱：綠能。

(二) 代號：2025；簡稱：千興。

(三) 代號：1538；簡稱：正峰新。

(四) 代號：6172；簡稱：互億。

(五) 代號：8101；簡稱：華冠。

三、首次變更交易方法：綠能科技股份有限公司最近期公告申報之財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款規定之情事，爰將該公司上市有價證券列為變更交易方法。

四、併案變更交易方法：千興不銹鋼股份有限公司前因有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款及第 3 款暨第 50 條第 1 項第 5 款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法及停止在證券集中交易市場買賣在案，嗣查該公司最近期公告申報之財務報告會計師出具保留結論之核閱報告，核有同細則第 49 條第 1 項第 3 款規定之情事，爰將該公司上市有價證券併案列為變更交易方法（該公司前已停止在證券集中交易市場買賣在案）。

五、恢復交易方法：正峰新能源股份有限公司、互億科技股份有限公司及華冠通訊股份有限公司前因有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該等公司最近二期公告申報之財務報告淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，爰將其上市有價證券恢復普通交易方法。