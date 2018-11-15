〈區塊鏈大應用〉FarmaTrust與蒙古達合作 運用區塊鏈消除假藥問題

英國區塊鏈公司 FarmaTrust 宣布，將與蒙古當局進行合作，透過該公司的區塊鏈藥品溯源解決方案來消除該國的藥品偽造的問題。

FarmaTrust 運用區塊鏈技術在全球藥品供應鏈中追踪各項藥物和藥品來源，以消除假冒藥物，旨在拯救生命，同時提高製藥產業的效率。通過區塊鏈的運用，FarmaTrust 創建了一個一經紀錄便無法更改的分類帳本，來跟蹤並保護由 AI 和大數據分析所產生的全球醫藥供應鏈相關數據

在與蒙古當局的合作中，FarmaTrust 旨在證明 FarmaTrust 系統在新興市場和以發展國家的有效性。該公司將首先釋出可行性報告，針對國家政府監督藥品供應鏈、倉儲和相關零售商。

該合作夥伴關係是一項政府機構協議，旨在提供長期性和作為全球其他政府機構的案例研究，特別是那些監管環境不明確且缺乏科技基礎建設的國家。這個區塊鏈平台將涵蓋全國所有醫藥產品，不僅僅是特定私營企業的個別產品。

這將是首將區塊鏈技術運用在製藥產業以追蹤並溯源的解決方案，在立法和預算達標後，相關技術的運用預計將在 2019 年第二季完成。

「我們非常高興能與蒙古政府合作，因為它代表了我們區塊鏈解決方案的完善，而不僅僅是概念和願景。最終，我們拯救生命的計畫將落地實施，」FarmaTrust 執行長 Raja Sharif 表示：「該項合作計畫將使 FarmaTrust 不僅能夠作為領先的區塊鏈公司，同時能夠為國家層級進行諮詢工作。」

「FarmaTrust 在區塊鏈技術的商業化應用方面取得重大進展，最近幾個月獲得許多關鍵客戶及合作夥伴關係」Sharif 補充道：「我們已經確立了自己作為該領域的領導者的地位，預期在 2019 年將看到使用我們服務的客戶數激增。」