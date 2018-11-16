回應Khashoggi謀殺案 美國宣布制裁17名沙國官員

美國財政部週四 (15 日) 宣布，對涉嫌參與謀殺記者 Jamal Khashoggi 一案，制裁 17 名沙烏地阿拉伯官員。被制裁對象在美國的財產將被凍結，並禁止美國公民與這些人交易。

在此之前，沙國就此謀殺案起訴 11 人，對供認謀殺的 5 人求處死刑，但檢察官沒有透露他們的身份。不過沙國認可的解釋與先前的說法有所矛盾，沙國的說法表示，這次行動原本是要讓 Khashoggi 活著回到母國，但在注射大量藥物時致死。不過美方的聲明表示，Khashoggi 是遭預謀殺害。

在受到制裁的人中，包括曾任薩爾曼王儲 (Mohammed bin Salman) 的高級顧問 Shaham al-Qahtani，沙國國王薩爾曼在謀殺事件發生後，已將後者撤職。

財政部長 Steven Mnuchin 透過聲明表示，美國決定制裁參與 Khashoggi 的可惡謀殺案的沙國官員，這些人瞄準並殘忍殺害在美國工作及居住的記者，必須付出代價。

對美國來說，這是在不破壞與沙國外交關係下，試圖表現美國氣憤立場的做法，但來自國會的批評認為，這麼做還不夠。

美方仍可能有進一步行動

許多外部專家甚至美國官員表示，週四公布的措施只是個初步行動。

國務卿 Michael Pompeo 在一則聲明中指出，除制裁外可能有更多的懲罰。國務院發言人 Heather Nauert 表示，沙烏地阿拉伯的聲明朝正確的方向邁出一步，但這只是初步的作為。

肯塔基州共和黨參議員 Rand Paul 表示，美國所要制裁的這些人已遭到監禁，有些人會被處決。與沙烏地阿拉伯打交道，美國不能假裝在做某事，實際上沒做什麼。

週四晚間時候，美國兩黨 6 名參議員組成的聯盟，提出了對川普政府的挑戰，要求實施更嚴厲的行動，包括暫停軍售。這是川普之前一直全力反對的做法。