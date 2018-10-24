「這是史上最糟糕的掩蓋行動之一」川普稱將懲罰沙國 最終措施將交給國會決定

圍繞沙烏地阿拉伯異見記者被殺事件，川普再次隔空譴責沙烏地阿拉伯，威脅稱將會施加「某種懲罰」。

川普周二在白宮記者會上針對記者卡舒吉被殺案評論稱，沙烏地阿拉伯當局最初的想法就很差勁，處理得又相當爛，他們策劃了「史上最糟糕的真相掩蓋行動之一」。

沙烏地阿拉伯政府一開始一直否認這名記者是在其駐伊斯坦布爾使領館內失蹤，直到兩周後其初步調查結果證實，才終於承認卡舒吉的確是在沙烏地阿拉伯使館遇害。

不過，川普並未詳細說明「某種懲罰」究竟是指什麼，尚不清楚這是否就是國務卿蓬佩奧在同一天宣布的懲罰措施。川普說：「關於我們最終要做什麼，我將把這件事交給國會。」

蓬佩奧昨日在白宮記者會上宣布，美國決定撤銷多名與卡舒吉死亡案有關的沙烏地阿拉伯官員的赴美簽證，涉及沙烏地阿拉伯情報部門、王室法院和外交部人員。同時，國會將與財政部開展合作，制定針對這些沙烏地阿拉伯官員的其它懲罰措施。

這是美國政府在卡舒吉被殺案發生後採取的首個懲罰措施。

蓬佩奧表示，美國的立場非常明確，不會容忍「殘忍無情的行徑」。他說，撤銷簽證並非美國在這起事件上的最終決定。美國將持續收集證據，進一步採取措施，讓涉案人員受到應有的懲罰。

更引人注意的是，蓬佩奧還說，美國正在考慮對沙烏地阿拉伯施加經濟制裁。

川普之前也威脅要對沙烏地阿拉伯實施制裁，但隨後美國財長姆努欽就在出訪中東時表示，在我們進一步調查並查明真相之前，現在討論是否因沙烏地阿拉伯記者死亡案而制裁沙烏地阿拉伯為時過早。

昨日，土耳其總統埃爾多安昨日指出，記者卡舒吉死亡是有預謀的謀殺。

英國《天空新聞》昨日援引消息人士稱，卡舒吉的部分屍體已經找到，臉部「毀容」，部分遺體在沙烏地阿拉伯總領事家中的花園內發現。此前，英國《鏡報》也稱在領事館附近的一口井裡發現了卡舒吉的部分屍體殘骸。

但埃爾多安駁斥了英國媒體的報導，稱「卡舒吉的屍體在哪裡？到目前為止還沒有人知道。」

沙烏地阿拉伯昨日立場明顯軟化，該國能源部長法力赫稱，OPEC 將啟動「火力全開」模式，全力生產石油。在這之前，川普多次施壓沙烏地阿拉伯，從 4 月起每個月都會公開喊話一次，以此敦促中東產油國增加石油產量打壓油價。

華爾街見聞會員專享文章《快評 | 沙烏地阿拉伯認慫，川普想要的油價下跌終於來了？》稱，沙烏地阿拉伯對大幅增產態度的突然轉變與川普近期的曖昧表態有關。

至於為何川普在記者死亡案曝光後始終把懲罰沙烏地阿拉伯掛在嘴上而不付諸於行動，甚至多次稱相信沙烏地阿拉伯，華爾街見聞提及，這主要是為了遏制伊朗——這是川普政府的優先事項。

在政治軍事上，沙烏地阿拉伯是美國推進中東地區以牽制伊朗的重要盟友；在能源市場，美國需要沙烏地阿拉伯填補伊朗原油出口被禁之後的供應缺口。